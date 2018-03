Em novembro do ano passado, a atriz Allison Mack foi identificada como uma das comandantes da seita NXIVM, que recrutava escravas sexuais para poderosos de Hollywood. Após a prisão do líder da seita na quarta-feira (28), Keith Raniere, Allison, a Chloe de Smallville, deve ser a próxima da fila. Segundo o Artvoice, a polícia já reuniu as provas necessárias para acusação, e a atriz pode pegar prisão perpétua.

Foi divulgado um vídeo em que Keith é preso no México para ser extraditado – e nele podemos ver Alisson. Líder do culto, Raniere era responsável por realizar aulas e seminários para que seus clientes seguissem caminhos e alternativas de vida próprias. Mack seria a subordinada imediata de Raniere, sendo a segunda líder mais poderosa do grupo.

Kristin Kreuk Foto: IMDB / Divulgação

Outra descoberta recente é que a atriz Kristin Kreuk, que interpretava Lana Lang em Smallville, também pode estar envolvida na seita. De acordo com a polícia, ela e Allison utilizavam de seus status como celebridades e recrutavam escravas sexuais para poderosos da indústria do entretenimento. De acordo com o antigo porta-voz do NXIVM, Frank Parlato, Kreuk teria saído do grupo em 2012, após vazar acusações de que Keith Raniere fazia sexo com menores de idade. Allison, porém, não apenas continuou no culto, como, segundo Parlato, surgiu com a ideia de marcar as garotas perto da virilha, combinando as inicias de Raniere (KR) com as dela (AM).

O The New York Times havia reportado em outubro do ano passado que as mulheres da seita eram marcadas na pele e proibidas de se alimentar e que sofriam punições físicas caso não recrutassem escravas para o grupo. Essas informações foram reveladas por Parlato.

Allison Mack e Kristin Kreuk em Smallville Foto: IMDB / Divulgação

Conheça a seita e o culto

Chamado de DOS, o culto é uma sociedade secreta de mulheres dentro do grupo de autoajuda proposto pela NXIVM, no qual participantes podem debater estratégias de evolução pessoal, com oferta de aulas que ensinam respostas a viver uma vida bem-sucedida e gratificante.

Apenas membros leais do NXIVM podem se juntar ao DOS, tendo de revelar segredos comprometedores de suas vidas pessoais caso queiram fazer parte da seita.