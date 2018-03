Resultado já esperado pelas enquetes, Caruso foi o participante eliminado da semana no Big Brother Brasil 18, nesta terça-feira (27). O brother recebeu 81,56% dos votos do público. Kaysar e família Lima, que também estavam na berlinda, tiveram 6,90% e 11,54% dos votos, respectivamente.

Caruso foi para o paredão após receber os votos da casa. O placar ficou 4 para ele contra 3 para Gleice. Kaysar entrou na berlinda ao ser indicado pelos líderes Breno e Wagner, e a família Lima recebeu o voto surpresa de Viegas - o próprio não sabia até o momento da indicação que teria que mandar alguém para o paredão.

No Testamento do Eliminado, Caruso garantiu Viegas na próxima prova do líder.

Trajetória

Publicitário paulista, de 34 anos, Caruso já tinha sobrevivido a dois paredões, este seria o terceiro. Ele também foi duas vezes anjo e ganhou uma vez o castigo do monstro. O brother desde o começo apostou em sua aliança com Viegas. Os dois protagonizaram uma amizade que pretendia combinar coração e cérebro.

No entanto, o lado enérgico de Caruso acabou sendo prejudicial a ele, que ganhou fama de irritadiço e exagerado. Apesar do alto índice de rejeição, o brother estava otimista para esse paredão. Ele chegou a imaginar com Viegas como seria se os dois, juntos de Kaysar, fossem para a final.

