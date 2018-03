Vocês acharam que o BBB 18 ia mergulhar no marasmo após a saída de Caruso? Errou. O ritmo das tretas pode até ter caído um pouco, mas a festa Reggae animou os participantes e reacendeu as discussões sobre jogo. E pasmem: parece que um novo trio de aliados está surgindo na casa aos 48 do segundo tempo de disputa.

Kaysar e Jéssica Foto: Gshow / Reprodução

Viegas, Jéssica e Kaysar estão se sentindo ameaçados e, por isso, começaram a se aproximar ainda mais no jogo. Durante a festa, o músico revelou: "No lance de dar o Anjo, se não fosse o Kaysar, seria você".

Além dos papos sobre jogo, os brothers se jogaram na pista. Kaysar e Ana Clara foram um show à parte. Mas quem chamou a atenção foi Jéssica. Primeiro, pela frase polêmica sobre Lucas: "É bonito. Não faz meu tipo".

Depois, por um topless fake. Enquanto dançavam Gangnam Style, do Psy, a personal trainer abriu o decote da blusa e mostrou os seios. Quem olhou rápido até achou que era topless mesmo, só que a catarinense estava usando uma proteção de mesma cor de sua pele.

Foto: Gshow / Reprodução

