Em 29 de março do ano passado, o mundo conheceu a estátua de Cristiano Ronaldo que seria inaugurada no Aeroporto da Ilha da Madeira. O resultado do trabalho do escultor Manuel Santos, porém, foi alvo de brincadeiras pela aparência do busto inaugurado no local.

Um ano depois, o portal Bleacher Report desafiou Santos a fazer um novo busto. Desta vez, o resultado agradou aos internautas.

A year ago today, Emanuel Santos’ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him.



We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN — B/R Football (@brfootball) 29 de março de 2018

Great courage and determination from the sculptor to redo his work after so much criticism. Definitely a great improvement. — FcPorto 1893 (@MrRichTeixeira) 29 de março de 2018

— Grande coragem e determinação do escultor para refazer seu trabalho depois de tanta crítica. Definitivamente uma grande melhoria — postou @MrRichTeixeira.

Okay he did good — Andrew (@Tillian1243) 29 de março de 2018

— Ok, agora ele fez bem — postou @Tillian1243.