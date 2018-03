A dupla sertaneja Simone & Simaria estão no ponto mais alto de suas carreiras. Com a agenda lotada e um hit atrás do outro, as artistas querem enfrentar novos desafios. Em entrevista à revista Quem, elas afirmaram o desejo de se lançar em uma carreira internacional - tal como recentemente fez Anitta.

— A gente já conquistou muita coisa. Estamos vivendo uma fase maravilhosa. Mas pensamos ainda em fazer um trabalho fora do país. E esses primeiros passos já estão sendo dados. Começou com a Laura Pausini, que nos convidou para um feat, e agora vem o Joey Montana e outras parcerias que vamos fazer. A carreira internacional é o próximo passo da nossa história. Mas, é claro, a prioridade da nossa vida é o Brasil. Mas esse outro sonho que nós temos e vamos deixar nas mãos de Deus. Vamos fazer tudo com dedicação e amor, que vai dar certo — disse Simone à revista.

As cantoras ainda disseram que sucesso internacional não necessariamente remete a letras em inglês. O desejo da dupla é cantar em espanhol - principalmente de Simaria, que é casada com um espanhol. A sertaneja afirmou:

— Eu amo a língua. Acho sensual, acho chique. Antes da música latina chegar ao Brasil, eu já ouvia e sempre fui apaixonada pelo som dela. Eu nunca imaginei que Juanes, que é famosíssimo na Espanha, na Europa, estivesse morrendo de vontade de cantar com a gente. Eu nunca imaginei na minha vida que fosse ser convidada pela Laura para cantar. Foi uma emoção muito grande.

Confira abaixo a participação da dupla Simone e Simaria na música de Laura Pausini: