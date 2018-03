MALHAÇÃO – NSC TV, 17H50MIN

Pérola convida Michael para jantar. Paulo alerta Gabriela para os problemas de sua família. Alex e Maria Alice decidem ser apenas amigos. Gabriela descobre sobre o relacionamento de Verena e Hugo. Érico se afasta de Flora para protegê-la de Getúlio. Pérola decide visitar Eduardo na prisão. Gabriela pergunta a Verena se ela está grávida.

ORGULHO E PAIXÃO – NSC TV, 18H20MIN

Petúlia se oferece para Ernesto. Darcy pede Elisabeta em namoro. Uirapuru insinua a Elisabeta que Darcy não é confiável. Elisabeta questiona Darcy sobre a rusga com Uirapuru. Uirapuru se insinua para Mariana. Julieta visita o túmulo do marido. Lídia conta a Darcy sobre os planos de Ofélia para suas filhas. Darcy interrompe o pedido de casamento de Camilo a Jane.

DEUS SALVE O REI – NSC TV, 19H20MIN

Heráclito diz a Madre Benedita que conta com a freira para fazer Lucrécia desistir do convento. Saulo tem a impressão de estar voltando a enxergar. Ulisses sente ciúmes de Selena ao vê-la com Tiago. Irmã Benedita apresenta a Lucrécia a noviça Mirtes, que dividirá o quarto com ela. Lucrécia desmaia, quando Mirtes lhe conta que sua prima Catarina se casou com Rodolfo.

CARINHA DE ANJO – SBT, 20H30MIN

Haydee diz ao filho que nunca teve amigo imaginário e sugere que ele esteja com problemas no cérebro, igual a ela. Madre Superiora recebe as mães de Bárbara e Frida. Silvana revela para Leonardo que chegou um e-mail para Gustavo a respeito de uma herança para Dulce Maria.

APOCALIPSE – RECORD, 20H45MIN

Jonas começa a estocar água e mantimentos. Ricardo fiscaliza as obras da construção do Templo. Dylan apresenta a Agência Espacial para Noah. Zoe entra em trabalho de parto. Benjamin fica intrigado com as palavras de Elias e Moisés. Zoe passeia pelas ruas de Jerusalém com Jamal e Soraya.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO – NSC TV, 21H15MIN

Gael afirma a Clara que a ajudará a recuperar a guarda de Tomaz e as minas de esmeraldas. Josafá se incomoda por Mercedes tê-lo pedido em casamento antes dele. Mariano afirma a Lívia que enfrentará Sophia para ficar com a amada. Clara e Patrick trocam juras de amor.

