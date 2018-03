MALHAÇÃO – NSC TV, 17H45MIN

Verena confessa a Gabriela que sofreu assédio, sem revelar a identidade do agressor. Talíssia comemora seu ensaio com a banda da escola. Hugo diz a Gabriela que Verena o dispensou. Alex afirma a Pérola que não quer reatar o namoro. Isadora sofre com a situação da filha. Verena recebe uma ameaça. Mel revela a Pérola que Alex beijou Maria Alice.

ORGULHO E PAIXÃO – NSC TV, 18H20MIN

Ernesto salva Elisabeta, e Darcy encontra Jane na floresta. Tibúrcio expulsa Luccino de sua casa. Camilo sofre por amor, e Julieta questiona Susana e Darcy sobre o estado do filho. Amélia comenta com Ema que acredita que Jorge esteja apaixonado por outra mulher. Darcy vai à casa de Ofélia e descobre que Jane e Elisabeta não participaram das armações da mãe.

DEUS SALVE O REI – NSC TV, 19H25MIN

Afonso propõe que se faça uma lista de reivindicações para ele negociar com Rodolfo. Betânia se irrita com Romero ao ver o tratamento que ele está dispensando a Saulo, ao mesmo tempo em que renega Ulisses. Virgílio avisa a Catarina que Afonso lidera um grupo de pessoas que se reúne com frequência na taverna para fazer oposição ao rei.

CARINHA DE ANJO – SBT, 20H30MIN

Leonardo marca reunião com Adolfo e o advogado sem que Gustavo saiba. Silvestre manda Ribeiro embora após o policial ir ao apartamento exigir que Franciely devolva o par de sapatos que havia ganho. Durante a noite, na Café Boutique, Leonardo recebe Adolfo e seu advogado.

APOCALIPSE – RECORD, 20H45MIN

Zoe conversa com Soraya sobre o fim dos tempos. Susana pede para Alan não pegar no pé de Benjamin. Débora conta para Ricardo que Adriano falou mal dele. Alan acha absurdo o fato de Benjamin estar se voltando para Deus. César diz para Benjamin que Ricardo é o Anticristo.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO – NSC TV, 21H15MIN

Orestes garante a Fabiana e Renato que a causa contra Clara é favorável ao casal. Gael revela a Lívia que viu Sophia e Mariano juntos. Sheila tenta se aproximar de Cícero, mas é rejeitada. Adinéia, Suzy e Irene pedem conselhos a Nádia para separar Samuel e Cido. Renato diz a Samuel que colocará Clara na cadeia.