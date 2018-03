Malhação – NSC TV, 17h50min

Verena nega que esteja grávida. Jade e Tito ensaiam. Érico visita a mãe na cadeia e garante que vai conseguir libertá-la. Pérola conversa com Eduardo, que indica um médico para Rosália. Gabriela pressiona Brigitte a cumprir sua promessa de cantar. Marcelo oferece aulas de reforço para Verena.

Orgulho e Paixão – NSC TV, 18h20min

Darcy e Susana afirmam a Camilo que ele não deve se casar com Jane. Uirapuru declama poesias para Mariana e Lídia e Brandão se decepcionam. Elisabeta e Jane se perdem na floresta. Darcy conforta Camilo, que sofre com a perda de Jane. Felisberto pede a ajuda de todos no sarau para encontrar Elisabeta e Jane. Ema hesita em contar a Elisabeta o que ouviu de Darcy.

Deus Salve o Rei – NSC TV, 19h30min

Lucrécia se recusa a deixar o convento, apesar da insistência de Heráclito. Amália insinua a Diana que ela está equivocada sobre Catarina. Rodolfo pensa em instituir o pagamento de alvará para os comerciantes para solucionar a crise financeira de Montemor. Mirtes revela a Lucrécia que nutre os mesmos sentimentos que ela por Catarina.

Carinha de Anjo – SBT, 20h30min

Cassandra devolve o dinheiro para o pai e inventa que mentiu apenas por não querer ir na terapia. Leonardo pede para Silvana não contar nada para Gustavo a respeito do homem que quer falar sobre a herança de Dulce. Bruna e Cassandra fazem uma parceria.

Apocalipse – Record, 20h45min

Benjamin percebe que está diante de Zoe. Ela foge ao ouvir a voz de Ricardo. Dois anos se passam e, no deserto, Zoe brinca com o filho. Benjamin procura Susana e diz que viajará a Jerusalém em busca de explicações sobre as profecias do apocalipse. Ricardo diz que decretará guerra a quem estiver contra ele.

O Outro Lado do Paraíso – NSC TV, 21h20min

Gael e Mariano se enfrentam e Sophia tenta apaziguar. Desirée insiste para que Juvenal lhe dê uma nova chance. Sophia humilha Estela, e Amaro beija a professora. Aguiar anuncia que Adriana precisará de um transplante. Leandra flerta com Gael. O resultado do exame de DNA de Aura é negativo. Rafael termina a amizade com Renato.

