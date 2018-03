Quem viu o clássico de Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados, vai relembrar dos rituais macabros, realizados em uma mansão por senhores de meia idade, que vestiam máscaras e faziam sexo com prostitutas. O bacanal dantesco acontecia sob os olhos assustados do personagem interpretado pelo cientologista Tom Cruise. A história é parecida, porém, ainda mais violenta e real.

Em outubro do ano passado, o FBI divulgou um relatório em que revelava a existência de uma seita americana, que recrutava mulheres para serem escravas sexuais de grandes poderosos de Hollywood. Descobriu-se também que uma das recrutadoras seria ninguém menos do que Allison Mack, a Chloe de Smallville. Além serem escravizadas, as vítimas também eram marcadas como gado com caneta cauterizadora e obrigadas a realizar trabalhos domésticos para o membros da organização. Nesta quarta-feira (28), foi divulgado um vídeo em que o líder da seita, Keith Raniere, é preso no México para ser extraditado – e nele podemos ver Allison, que deve ser a próxima da fila. Segundo o Artvoice, a polícia já reuniu as provas necessárias para acusação, e a atriz pode pegar prisão perpétua.

A NXIVM (se pronuncia nexium) começou como um grupo de auto-ajuda comandado por Keith Raniere. O grupo se descrevia como "uma comunidade guiada por princípios humanitários que busca empoderar pessoas e responder importantes questões sobre o sentido de ser humano". Sediado em Albany, no estado de Nova York, o grupo foi fundado como um programa de sucesso executivo em 1998 e afirma ter funcionado para mais de 16 mil pessoas.

Segundo um relatório do FBI, a NXIVM funcionava como um esquema de pirâmide, que ministrava workshop para seus membros, arrecadando milhares de doláres. O lado obscuro da organização começa com uma irmandade secreta que faz parte do grupo chamado DOS (Dominus Obsequious Sororium), que significa Mestre das Irmãs Escravas. O culto secreto recrutava mulheres para obrigá-las a serem escravas sexuais. De acordo com o relatório do FBI, uma vez recrutadas, as vítimas eram obrigadas a realizar tarefas domésticas para os "mestres" e ter relações sexuais com Raniere, conhecido por "The Vanguard".

Os investigadores também afirmam que Raniere tinha um sistema de rodízio com outros integrantes da irmandade, que contava com 15 a 20 escravas sexuais. Elas era proibidas de discutir o relacionamento com outras pessoas de dentro ou fora do NXIVM. O relatório também alega que as mulheres tinham que seguir uma dieta extrema (500 a 800 calorias diárias) para que elas permanecessem magras, além de serem marcadas com uma caneta que cauterizava as inicias de Raniere e de Mack na região da virilha das vítimas.

Outra descoberta recente é que a atriz Kristin Kreuk, que interpretava Lana Lang em Smallville, também pode estar envolvida na seita. De acordo com a polícia, ela e Allison utilizavam de seus status como celebridades e recrutavam escravas sexuais para poderosos da indústria do entretenimento. De acordo com o antigo porta-voz do NXIVM, Frank Parlato, Kreuk teria saído do grupo em 2012, após vazar acusações de que Keith Raniere fazia sexo com menores de idade. Allison, porém, não apenas continuou no culto, como, segundo Parlato, surgiu com a ideia de marcar as garotas perto da virilha.

Apenas membros leais do NXIVM podiam se juntar ao DOS, tendo de revelar segredos comprometedores de suas vidas pessoais caso quisessem fazer parte do culto. Mack é subordinada imediata de Raniere, sendo a segunda líder mais poderosa do grupo.

PRISÃO DO LÍDER

Na quarta-feira (28), vazou um vídeo na internet em que se vê Keith Raniere sendo preso no México, onde vivia com a atriz Allison Mack. A Chloe de Smallville também é vista no vídeo em certo momento perguntando "o que está acontecendo?" no momento em que colocam Raniere no carro da polícia.

A denúncia começou quando o The New York Times publicou em outubro do ano passado uma matéria acusando a organização de Raniere de recrutar escravas sexuais. O texto afirmava que as mulheres da seita eram marcadas na pele, proibidas de se alimentar e sofriam punições físicas caso não recrutassem escravas para o grupo. Essas informações foram reveladas por Frank Parlato, antigo porta-voz da NXIVM.