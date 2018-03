A cantora Bebel Gilberto, filha de João Gilberto, entrou com um pedido na Justiça para que a porta do apartamento de seu pai, no Rio, seja arrombada. As informações são da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo. O objetivo do pedido é a internação à força do criador da Bossa Nova, que hoje tem 86 anos.

O pedido foi encaminhado pela advogada de Bebel, Simone Kamenetz, ao juiz Renato Lima Charnaux Sertã, da 5ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro. Sertã acolheu o recurso, mas decidiu que, antes de arrombar as portas, Bebel deverá "indicar um médico de confiança para acompanhamento da diligência, zelando-se assim pela integridade física" de João.

O juiz determinou também que Bebel deve "esclarecer quais as providências que serão adotadas caso haja a necessidade de imediata remoção" de João do apartamento para um hospital, segundo informações de O Globo. O procedimento deve ser acompanhado pessoalmente por Bebel. Sertã ainda determinou que a filha de João indicasse "um profissional do ramo da engenharia, habilitado a providenciar, no ato da diligência, o reparo da porta, com troca de fechaduras, se necessário".

Drama antigo

Em novembro, a filha do cantor João Gilberto conseguiu na Justiça a interdição do pai para "pôr fim aos negócios temerários que João vinha sendo orientado a firmar, que resultaram na atual condição de quase miserabilidade do artista". Assim, Bebel pôde decidir por ele sobre assinaturas de contratos e movimentações financeiras. Entretanto, a curatela era provisória e terminou em meados de março. Dessa vez, Bebel tenta a curatela definitiva.

O pai da bossa nova fez 86 anos em junho do ano passado. Em 2011, quando completou 80, uma turnê foi anunciada. Os produtores prometiam interpretações de canções que João nunca havia tocado e cantado, e a captação de imagens para exibição ao vivo, via satélite. Logo depois, o projeto foi cancelado.

Então geriatra de João, o médico Jorge Jamili afirmou que ele ficara muito debilitado pelo estresse causado pela iminência das apresentações, uma vez que é notório perfeccionista. Desde o cancelamento da turnê, os problemas financeiros de João, que não possui sequer apartamento próprio, se agravaram. Isso porque o cantor chegou a receber uma parte do pagamento adiantado pelos shows, que não teria sido devolvida.