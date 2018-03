As especulações sobre a proximidade entre Cara Delevingne, 25 anos, e Paris Jackson, 19 anos, se confirmaram. Não é amizade, mas sim, namoro. A modelo britânica e a filha de Michael Jackson foram flagradas aos beijos na saída de um restaurante argentino em West Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O encontro contou ainda com a presença do padrinho de Paris, Macaulay Culkin, e da namorada do ator, Brenda Song. Nas imagens da noite, pode se ver Paris e Cara trocando beijos em frente ao restaurante.

As jovens não assumiram publicamente o romance, mas, segundo a imprensa internacional, Cara e Paris se conheceram o ano passado durante os prêmios MTV. A partir daí, a proximidade entre as duas jovens chamou atenção nas rede sociais.



EXCLUSIVE: Sealed with a kiss! Paris Jackson and Cara Delevingne confirm romance with passionate kiss https://t.co/oRQYZa2KWh pic.twitter.com/FMVaUSAMBQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 24 de março de 2018

