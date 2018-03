Para alegria de muitos usuários da ferramenta Stories do Instagram, os GIFs voltaram ao catálogo de stickers.

Na tarde de quinta-feira (29), já era possível usar as imagens animadas em publicações. Elas haviam sido removidas há pouco menos de três semanas, no último dia 11, após reclamação de um GIF supostamente racista.

Como as imagens animadas usadas no Instagram pertencem ao Giphy, a rede social precisou suspender a parceria até que a imagem polêmica fosse deletada.

O teor racista do GIF foi denunciado, principalmente, por meio de usuários do Twitter que iniciaram uma campanha para apagar o arquivo do site original. Veja:

This blatant RACISM @instagram @kevin is unacceptable. When you search 'crime' for gifs, a "Nigger crime death counter" appears with a MONKEY cranking it & a white guy telling the "bonzo" to watch the numbers #Instagram #blacklivesmatter @TheAffinityMag REMOVE & APOLOGIZE NOW pic.twitter.com/dOnJFBcHCW