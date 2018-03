Há alguns dias, Chris Brown foi fotografado em uma festa em Miami, nos Estados Unidos, aparentemente enforcando uma mulher. As fotos foram publicadas pelo site TMZ.

O cantor, que já foi condenado por agredir Rihanna em 2009, quando eles eram namorados, estava dando uma festa na casa que alugou durante o festival Ultra. As imagens foram registradas na última segunda-feira (26), mas só foram divulgadas nesta quinta-feira (29).

Procurado pelo TMZ, o advogado do cantor, Mark Geragos, disse que o momento era apenas uma brincadeira. "Ela é uma amiga. É obviamente uma brincadeira, como ela confirmou. Quem quer que tenha invadido a privacidade deles, vai ter de prestar contas", disse.

Chris Brown Puts Hands on Woman's Neck But They Say it's Just Horseplay https://t.co/yRqL1dTZgs — TMZ (@TMZ) March 29, 2018

REINCIDENTE

Em fevereiro do ano passado, o cantor recebeu uma ordem de restrição para manter distância de sua ex-namorada Karrueche Tran. A atriz e modelo alegou que sofreu agressão física diversas vezes enquanto manteve o relacionamento com o artista – o casal terminou em 2015. Em depoimento ao juiz, Karrueche declarou que Brown disse para alguns amigos "que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém" e ainda "que a pegaria e atiraria nela". Com a ordem de restrição, o americano desde então é obrigado a manter 90 metros de distância de Karrueche Tran e da família dela.

Em 2009, o cantor também foi acusado de violência doméstica por Rihanna. A cantora e Brown namoravam por três anos e se desentenderam depois de uma festa. RiRi foi brutalmente espancada, e Chris teve que prestar serviços comunitários como punição, além de ser proibido de chegar perto da ex por 18 meses.