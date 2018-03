Estão abertas as inscrições para o BBB19. As informações foram divulgadas na noite desta terça-feira (27) pelo portal GShow. Quem quiser participar precisa ter pelo menos 18 anos completos até o dia 31/12/2018 e no máximo 71 anos até 31/12/2019. Cumprindo estes requisitos, basta acessar o portal da Rede Globo, criar um login com e-mail e senha, preencher um formulário e enviar fotos e vídeos. Depois, é só aguardar as seletivas.

Há algumas novidades no processo deste ano. Pela primeira vez, as seletivas acontecerão nas cidades de Rio Branco (AC), São Luís (MA) e Ribeirão Preto (SP). Além delas, o BBB19 também vai passar por São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Goiânia (GO), Maceió (AL), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Manaus (AM).

