O que a gente não faz pelos filhos, não é verdade? Sirley Cortez que o diga. Ela é mãe do pequeno Bernardo, 2 anos, que é muito, mas muito fã do telejornal da Rede Globo, exibido em São Paulo, o SPTV.

Segundo ela conta em uma série de tuítes que viralizou, o garotinho é simplesmente maluco pelos apresentadores César Tralli e Carlos Tramontina e não perde um programa. Prestes a fazer aniversário, ele não teve dúvidas: pediu que o tema da festinha fosse qual? O SPTV, é claro!

Sirley até pediu ajuda da produção do telejornal para garantir que os ídolos de Bernardo também participassem do evento, mesmo que de "mentirinha". Para a alegria do menino (como você pode conferir abaixo), a mamãe mandou fazer dois totens de papel dos apresentadores. E não foi só isso. Desde os enfeites, doces até as lembrancinhas, simplesmente tudo era em referência ao noticiário paulista.

Veja detalhes da festinha de Bernardo:

Sou mãe do Bernardo, uma criança que irá completar 2 anos e o tema será o SPTV, com @CesarTralli @g1sptv Carlos Tramontina, além do repórter @rodrigobocardi para que eu possa montar a decoração preciso de uma foto em alta resolução dos repórteres. Me ajudem. @jornalnacional — Sirley Cortez (@sirley_cortez) 2 de março de 2018

Teve até a presença ilustre do @CesarTralli e do Carlos Tramontina rsrs seus apresentadores preferidos. Ele até chora quando eles não estão #SP1 e #SP2 pic.twitter.com/ecA2Q4AISB — Sirley Cortez (@sirley_cortez) 28 de março de 2018

Fazemos tudo pelo filho né? Detalhes da decoração nos docinhos #SP1 pic.twitter.com/gxTXGwNSDt — Sirley Cortez (@sirley_cortez) 28 de março de 2018

De lembrancinha, uma linda almofada para todos verem o telejornal bem confortável #SP1 pic.twitter.com/TggnJhcMfD — Sirley Cortez (@sirley_cortez) 28 de março de 2018