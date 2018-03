Nicole Bahls foi convidada para atuar na Paixão de Cristo, o maior espetáculo a céu aberto do mundo, que acontece até sábado (31) no Teatro Nova Jerusalém, na Fazenda Nova, distrito de Brejo da Madre de Deus, no agreste pernambucano. A ex-panicat ficou nervosa ao receber o convite, mas garante que está aprendendo muito com a experiência.— Não sabia que ele tinha sofrido tanto. É muito triste reviver de perto tudo que Jesus passou — disse Nicole ao UOL.

O convite para interpretar a rainha Herodíades pegou Nicole de surpresa, apesar de a modelo já ter atuado no cinema - a modelo fez uma participação na comédia Superpai (2015). —Aceitei na hora. Minha primeira vez no teatro e já na Paixão de Cristo. Graças a Deus o elenco e a direção foram muito pacientes comigo. O Victor [Fasano, que interpreta o Rei Herodes] me ajudou muito — afirmou ao portal.

De acordo com o UOL, a personagem da modelo tem apenas duas falas, mas ganha destaque pelo figurino luxuoso e marcações de cena. Nicole não conhecia a história de Herodíades e, por isso, precisou fazer uma pesquisa sobre a rainha. Na Bíblia, Herodes se casa com Herodíades, que era mulher de seu irmão, Tiago. No espetáculo, que revive os últimos dias de Jesus na Terra, Herodíades só aparece na cena do Bacanal de Herodes quando ele recebe Jesus já capturado pelos guardas do Templo.