O paredão dessa semana continua surpreendendo! Não basta Viegas ter conseguido escapar da berlinda por uma tática suspeita de Kaysar, que no desempate dos votos da casa acabou optando por colocar a família Lima no paredão. O BBB18 ainda ganhou para a disputa dessa semana uma opinião de peso: ninguém menos que Anitta decidiu declarar seu apoio. A cantora demonstrou preocupação pela sister Ana Clara - que disputa a berlinda junto de seu pai, Ayrton, sob a alcunha de Família Lima.

Em sua conta no Twitter, Anitta publicou: "Team Ana Clara #BBB" e, logo em seguida, "Alô fãs não deixem Ana Clara sairrrrrrr #BBB". No princípio, os fãs suspeitaram que a conta de Anitta havia sido invadida. Em ocasiões anteriores, Anitta já havia dito que torcia por Gleici e por Ana Clara, embora tenha admitido não ter muito tempo para acompanhar o reality show.

Alô fãs não deixem Ana Clara sairrrrrrrr #BBB — Anitta (@Anitta) April 2, 2018

A manifestação dividiu a opinião dos fãs. Apesar de Wagner e Ayrton (o pai de Ana Clara) terem seus detratores nas redes, a ruiva conta com uma torcida em polvorosa. Ela e Gleici são as participantes do reality que mais movimentam a web em prol da permanência na casa.

ANA CLARA PISTOLA

Ana Clara deixou bem visível o quanto ficou indignada por encarar mais um paredão com o pai, Ayrton. A Família Lima recebeu o mesmo número de votos da casa que Viegas, e Kaysar , líder da semana, desempatou o jogo mandando pai e filha para a berlinda. O sírio já havia escolhido Wagner. A indignação maior de Ana Clara foi pelo voto de Jéssica . Como era uma votação aberta ao vivo, a loira optou pela Família Lima, revoltando a ruivinha.