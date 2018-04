Anitta faz sucesso como cantora, mas parece que a jovem de 25 anos gostou de se aventurar por outras frentes. Depois de comandar o Música Boa ao Vivo, a carioca estreia nesta terça-feira (3), às 20h30min, o programa Anitta Entrou no Grupo, uma gincana musical também ao vivo, novamente no Multishow. São presenças fixas da atração a cantora Jojo Todynho, os humoristas Victor Sarro e Tirullipa, e o repórter David Brasil.

A cada episódio, Anitta recebe dois convidados para uma divertida competição musical, com bate-papos, brincadeiras, tudo ao vivo, com participação da plateia e dos telespectadores por meio das redes sociais do Multishow. Na estreia, participam Marília Mendonça e Nego do Borel.

Os convidados vão ter que trocar de banda e de repertório. Nego terá de encarar um sertanejo sofrido, enquanto Marília poderá até cantar funk. Os quadros e brincadeiras devem mudar mudar em cada programa, e surpresas envolvendo o público pela internet estão reservadas, até para justificar o nome do programa – que faz referência à mensagem recebida quando alguém é adicionado a um grupo do WhatsApp.

Anitta Entrou No Grupo