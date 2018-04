Diante de um empate na semi final do The Voice Kids, Carlinhos Brown escolheu Talita Cipriano em vez de Mariah Yohana para representar seu time na decisão do próximo domingo (8) e despertou uma enxurrada de críticas nas redes sociais.

O músico deu a Talita os 20 pontos percentuais destinados pelos técnicos, o que fez que a menina obtivesse o mesmo resultado de Mariah, que havia se saído muito melhor na votação dos internautas — a primeira havia recebido 25% dos votos do público e a segunda, 45%.

Ao desempatar e contrariar a preferência dos espectadores, Brown gerou revolta. A hashtag #TheVoiceKidsBrasil é a mais tuitada deste domingo.

#TheVoiceKids Que pena, que falta de percepção. Escolher a menos votada, foi de uma falta de inteligência tremenda #carlinhosbrown

Não ter escutado o público foi uma bola fora.

Triste fim do time Carlinhos. — Gustavo Nóbrega (@gustavofcn) April 1, 2018

#thevoicekids #carlinhosbrown você nos decepcionou dois finais de semana. Você foi contra os votos do povo. — assistindo The Voice Brasil — Rômulo Soraggi (@rominhosoraggi) April 1, 2018

#TheVoiceKids #CarlinhosBrown decepção é meu sentimento! para que meu voto? — Gil Teixeira (@gilbteixeira) April 1, 2018

Também teve gente que concordou com a decisão de Brown:

#TheVoiceKids time Carlinhos Brown. Ganhou a melhor voz. Mas perderá a final. Ele não está preocupado com isso. Ponto para você #carlinhosbrown@carlinhosbrown — Gil Carlos (@gilcbarros) April 1, 2018

