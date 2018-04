Esqueça praia, igreja ou qualquer outro cenário marcante. Um casal de norte-americanos inovou e decidiu realizar a sua cerimônia de casamento no mesmo local em que se conheceu: um supermercado na Pensilvânia, EUA. Larry Spiering, de 69 anos, e Becky Smith, de 61, celebraram o matrimônio no último domingo (1), com direito a presença de um juiz para formalizar a união e uma decoração especial no corredor 13 do estabelecimento, onde se viram pela primeira vez.

Em entrevista ao Kansas City Star, Becky contou que estava trabalhando no local quando Larry chegou e lhe entregou um papel com um número de telefone, 10 anos atrás. Smith contou que a cerimônia aconteceu exatamente como queriam, algo "bem simples e bonito".

A festa, que aconteceu no primeiro dia do mês, ganhou ainda mais valor pelas festividades seguintes: Larry fez aniversário nesta segunda (2) e Becky comemora mais um ano de vida nesta terça (3). Que sejam felizes.

Larry and Becky met in aisle 13 at Community Market in Lower Burrell and are getting married today in aisle 13. What a cool experience when visiting my family today. Life long Customers showed up to wish them well. pic.twitter.com/vuBvPNzZP1 — Denise L. Sedlacek (@DeniseLSedlacek) 1 de abril de 2018

#Headlinechallenge: Larry Spiering and Becks Smith have married in the vegetable aisle of the Pennsylvania supermarket where they met 10 years ago...SPEAK NOW OR FOREVER HOLD YOUR PEAS pic.twitter.com/B9urpNUf8H — Peter Barron (@PeteBarronMedia) 3 de abril de 2018