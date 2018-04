Criador da série O Mecanismo, o cineasta José Padilha publicou um texto no site do jornal Folha de S. Paulo em que se manifesta sobre as críticas que o seriado da Netflix tem recebido – principalmente de ter manipulado fatos da Lava-Jato na narrativa ficcional, apesar de deixar claro que é uma "obra de ficção inspirada livremente em eventos reais". No texto, Padilha diz que "esperava mais dos formadores de opinião da esquerda".

"Pensei que em algum momento da história fossem acordar do estupor ideológico e ajudar pessoas de bem na luta contra o mecanismo que opera no mundo real, em vez de se associar a ele para lutar contra o mecanismo exposto na Netflix", escreveu o cineasta, diretor de Tropa de Elite.

Padilha também afirma que é "inegável que os grupos políticos de Temer e de Lula se beneficiaram do mecanismo que opera no Brasil". Depois, questiona qual o motivo para os violentos e desonestos posts que alguns formadores de opinião de esquerda dispararam contra os atores e autores da série O Mecanismo.

"Criou-se, assim, um ambiente irracional e polarizado, em que o dogmatismo ideológico da esquerda radical e o cinismo pragmático da direita fisiológica passaram a trabalhar juntos para negar o inegável, o fato de que todas as lideranças políticas dos grandes partidos brasileiros são corruptas. Hoje, vemos os formadores de opinião de esquerda e os membros da direita fisiológica de mãos dadas, pressionando o STF para cancelar a prisão após condenação em segunda instância. Afinal, para a esquerda isso garantiria a impunidade de Lula; para a direita, a de Aécio, de Temer, de Jucá... O mecanismo, é claro, agradece", analisou.