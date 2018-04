O pedido da filha de João Gilberto, Bebel, de arrombamento da porta do apartamento de seu pai para possível interdição foi autorizado pelo juiz Renato Lima Charnaux Sertã, da 5ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro. Agora, o mestre da MPB será avaliado por um perito judicial. Ao que tudo indica, será feito o pedido de internação em alguma clínica. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O pedido foi encaminhado pela advogada da cantora Bebel, Simone Kamenetz, conforme adiantado na coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo. Ela já tinha pedido a interdição do pai no fim do ano passado para "pôr fim aos negócios temerários que João vinha sendo orientado a firmar, que resultaram na atual condição de quase miserabilidade do artista". Assim, Bebel pôde decidir por ele sobre assinaturas de contratos e movimentações financeiras. Entretanto, a curatela era provisória e terminou em meados de março.

Desde o cancelamento da turnê que o músico faria em 2011, quando completou 80 anos, os problemas financeiros de João, que não possui sequer apartamento próprio, se agravaram. Isso porque o cantor chegou a receber uma parte do pagamento adiantado pelos shows, que não teria sido devolvida.

Há ainda um imbróglio familiar no meio disso tudo. Os filhos mais velhos do cantor e compositor, João Marcelo e Bebel, estão brigando na Justiça contra a companheira do pai, Claudia Faissol, que tem uma filha com João, a caçula Luiza. Eles acusam Claudia de usar o nome do pai da bossa nova para ganhar dinheiro, fazendo-o assinar contratos sem saber do que se trata. Claudia, no entanto, nega qualquer interferência nos negócios de João.