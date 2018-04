O The Voice Kids definiu os três finalistas do reality musical infantil no programa que foi ao ar neste domingo (1º). Morador de Santa Catarina Luis Henrique Schultz – do time de Simone & Simaria – não conseguiu seguir na disputa. Os finalistas escolhidos por técnicos e pelo público foram: Talita Cipriano (time Carlinhos Brown), Eduarda Brasil (time Simone & Simaria) e Neto Junqueira (time Claudia Leitte).

A votação funcionou da seguinte forma: o público votou no Gshow, e cada participante alcançou uma porcentagem que foi revertida em pontos (26%, por exemplo, viraram 26 pontos). Sem saber a decisão dos espectadores, os técnicos precisavam dar 20 pontos para apenas um candidato. A voz que somasse mais pontos na soma total representaria o time na grande final.

Logo no início, Claudia Leitte, Simone & Simaria e Carlinhos Brown se reuniram para cantar Pega na Mentira, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, ao lado dos semifinalistas. O time responsável por abrir a sequência de shows foi o de Brown. Mariah Yohana cantou Depende de Nós, de Ivan Lins. Depois, Ranna Andrade emocionou com Como é Grande o Meu Amor Por Você, de Roberto Carlos. Talita Cipriano interpretou Crazy, sucesso do Gnarls Barkley. Mariah, Ranna e Talita ainda subiram ao palco para mostrar Mais Ninguém, da Banda do Mar. Para surpresa dos técnicos e do público, houve um empate. Talita ganhou os 20 pontos de Brown, mas acabou empatando com Mariah, a preferida do público na votação. O técnico precisou desempatar e escolheu Talita – o que deixou Mariah aos prantos.

Talita Cipriano Foto: Paulo Belote / Globo/ Divulgação

Em seguida, foi a vez dos pupilos de Simone & Simaria. Eduarda Brasil apresentou Feira de Mangaio, de Sivuca e Glorinha Gadêlha, e Livia Bernarde apostou em Cheguei pra te Amar, de Ivete Sangalo. Luis Henrique Schultz cantou Linda Demais, faixa de sucesso na voz do Roupa Nova. Os três finalizaram a passagem pelo palco com Ciúme, do Ultraje a Rigor. Simone & Simaria derem seus pontos para Eduarda e, com votação do público, a menina da Paraíba garantiu uma vaga na final.

Eduarda Brasil Foto: Paulo Belote / Globo/ Divulgação

Por fim, o time Claudia Leitte levou ao palco um mix de gêneros musicais. Fabiana Moneró investiu no sucesso de Miley Cyrus, Wrecking Ball, e Neto Junqueira apostou no rock da banda Malta, dona da faixa Diz Pra Mim. Já Pedro Sousa decidiu subir ao palco com We Are The Champions, do Queen. Fabiana, Neto e Pedro ainda interpretaram juntos Malandragem, de Cássia Eller. A técnica deu sua pontuação para Neto, e o garoto estará na final.

Neto Junqueira Foto: Paulo Belote / Globo/ Divulgação

A final será disputada no próximo domingo (8), e o campeão definido somente pela votação popular. O programa ao vivo será exibido pela NSC TV no início da tarde.