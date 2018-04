Não há romance que resista às figurinhas da Copa do Mundo! Victória Lumertz de Souza, 18 anos, sentiu isso na noite deste sábado (31) quando saiu para jantar com o namorado em uma pizzaria de Osório e passou a noite ajudando o parceiro a completar o álbum.

A gaúcha de Três Cachoeiras viralizou nas redes sociais ao postar imagens do seu "encontro romântico". Em uma conversa com a equipe de GaúchaZH, Victória explicou que uma família que estava na mesa ao lado do casal viu que o seu namorado Gustavo, 22 anos, estava com o álbum da Copa e o chamou para trocar figurinhas.

- Eles tinham muito mais figurinhasdo que o Gustavo. Meu namorado ficou tão emocionado com o tanto de figurinhas que o menininho tinha que ficou a janta toda colando elas.

Achei que teria uma janta romântica hoje, mas o Gustavo fez amizade com uma criança de 7 anos e começou a trocar figurinhas da copa. O restante da janta ele passou colando as figurinhas.

Segue imagens em anexo pic.twitter.com/IjUJvdSV9U — Victória (@LumertzVic) 1 de abril de 2018

Victória registrou o momento em seu perfil do Twitter e em menos de dois dias já tem quase 8 mil compartilhamentos. A estudante disse que levou a história com muito bom humor e até o ajudou a colar as figurinhas.

- Como minha mãe diz: se não pode vencer o inimigo, junte-se a ele! A janta já rendeu boas histórias.

O casal garante que riu muito da forma como o post viralizou no Twitter. A menina também deixa uma dica para todas as namoradas e namorados que têm parceiros fãs de futebol:

- Entrem na brincadeira junto, é divertido! Troquem figurinhas, colem figurinhas... Rende muitas gargalhadas e ainda faz o parceiro mais feliz!