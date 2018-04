Que Patrick (Thiago Fragoso) e Clara (Bianca Bin), que nada! O casal que roubou a cena desde o início de "O Outro Lado do Paraíso" é outro. Mercedes (Fernanda Montenegro) e Josafá (Lima Duarte) levaram muitos anos para conseguirem viver seu grande amor e, com a cerimônia de casamento realizada no capítulo desta segunda-feira (2), sacramentaram o profundo sentimento que os une.

Os jardins da casa da avó de Cleo (Giovana Cordeiro), em Pedra Santa, reuniu familiares, amigos, moradores da cidade e muitas pessoas que, de alguma forma, foram ajudadas por Mercedes. Conduzida por Xodó (Anderson Tomazini), a noiva surgiu com um saia longa, blusa e véu bordados. O buquê de margaridas e o inseparável terço compuseram o visual com um par de tênis branco. De forma simples e singela, Mercedes realizou o sonho de oficializar a relação com o avô de Clara, que a esperava impaciente no altar. Assim que a noiva se aproximou, Josafá não conteve as lágrimas e chorou.

- Nem precisava contar. Todos sabem. Mas quero dizer por que resolvi casar, agora que soube que estava viúva... e podia pedir a bênção de Deus pra minha união com o Josafá, que é um companheiro de tanto tempo. Era pouco mais que uma menina quando conheci o Josafá. Me apaixonei - disse Mercedes.

Aliás, foram os veteranos que mandaram na novela desde o início. Lima e Fernanda, ambos com 88 anos, são arrebatadores até nas cenas mais simples. Para completar esse trio de peso, temos Laura Cardoso, 90 anos de muita energia e vitalidade em cena.

Nas redes sociais, o público exaltou o talento desses "monstros" da teledramaturgia:

Laura Cardoso, Fernanda Montenegro e Lima Duarte, os donos da p**** toda! Que cena! #OOutroLadoDoParaíso pic.twitter.com/gKNGklbdhu — I S A B E L A (@theisabelinha) April 3, 2018

- Você chora assistindo novela?

Eu: Não, claro que não.



Casamento Josafá e Mercedes



EU:#OOutroLadoDoParaiso pic.twitter.com/U5EWOdUH7r — Leonardo Antunes (@leoantunesds) April 3, 2018

3 monstros da atuação, chega a arrepiar #OOutroLadoDoParaiso



Fernanda Montenegro

Lima Duarte

Laura Cardoso pic.twitter.com/ehVVNIPwWc — ZIPERATIVO (@ZIPERATIVOBR) April 3, 2018

Fernanda Montenegro atua, o elenco vai às lágrimas e não choca ninguém. #OOutroLadoDoParaíso pic.twitter.com/BjqGxJZjc2 — Marcus Soares (@eumarcussoares) April 3, 2018