MALHAÇÃO – NSC TV, 17h45min

Verena despista Gabriela. Pérola desabafa com Jade. Alex e Kavaco conversam sobre suas vidas amorosas. Os alunos se surpreendem com a voz de Brigitte. Tito, Jade e Michael insistem para que Talíssia entre para a banda. Pérola marca uma consulta para Rosália. Rafael descobre que Breno deu aula para Verena. Verena diz para Gabriela que Breno a assediou.

ORGULHO E PAIXÃO – NSC TV, 18h15min

Elisabeta não perdoa a mentira de Darcy e o expulsa de sua casa. Os soldados comentam com Brandão sobre o motoqueiro. Susana se insinua para Darcy. Fani se incomoda com o romance de Rômulo e Cecília e tenta assustar a menina. Petúlia convoca Ernesto para servir a mesa no jantar da casa de Julieta.

DEUS SALVE O REI – NSC TV, 19h20min

Rodolfo repreende Afonso por incitar o povo contra o rei. Afonso deixa claro que não deseja o trono de Montemor. Catarina comenta com Lucíola que teme um filho de Afonso e Amália para disputar a coroa. Cássio afirma que a solução para Montemor é a substituição de Rodolfo. Selena fica feliz ao saber que Saulo voltou a enxergar.

CARINHA DE ANJO – SBT, 20h30min

Leonardo diz para Adolfo que ele foi colocado pela família na empresa para cuidar da imagem da Rey Café. Cassandra pede ao pai para ir em uma festa, e ele permite. Gustavo conta para Padre Gabriel e Cecília que Adolfo está de volta. Cassandra desmaia na balada, e Bruna tenta ajudá-la.

APOCALIPSE – RECORD, 20h45min

Benjamin mergulha no mar e emerge renovado. Felipe diz estar preocupado com André. Disfarçada, Zoe grava um novo vídeo e alerta sobre a Grande Tribulação. Jonas lembra da história do profeta João na ilha de Patmos. Benjamin avisa que voltará para Nova York para impedir o progresso do Anticristo.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO – NSC TV, 21h15min

Beth se culpa ao descobrir que não poderá salvar a vida de Adriana e revela a Clara sobre seu vício. Diego diz que quer reatar com Melissa, e Karina compreende. Juvenal pede ajuda a Cícero para procurar Desirée. O advogado decide entrar com uma liminar contra Clara para bloquear seus bens. Em crise de abstinência, Beth agride Clara e Patrick.

