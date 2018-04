O fofurômetro promete explodir no próximo domingo (8), quando vai ao ar a grande final do The Voice Kids. Carlinhos Brown, Simone & Simaria e Claudia Leitte escolheram (com ajuda do público) seus favoritos para disputar a última batalha, mas uma quarta representante acabou sendo anunciada após o fim do programa: Mariah Yohana, que empatou com Talita Cipriano no time Brown, ganhou uma vaga na final.

A decisão da Globo se deu em razão das casas decimais – sem o arredondamento, Mariah teria permanecido na competição com uma pequena vantagem de 45,05% contra 44,82% de Talita. Portanto, o time da final do The Voice Kids ficou o seguinte: Eduarda Brasil (time Simone & Simaria), Neto Junqueira (Claudia Leite) e Talita Cipriano e Mariah Yohana (time Carlinhos Brown).

Depois de audições às cegas, batalhas e shows ao vivo, os pequenos mostraram que têm potencial para se tornar a nova voz kids do Brasil. Mas o caminho não foi fácil. Saiba mais sobre cada concorrente e relembre a trajetória de cada um no reality

Eduarda Brasil

(time Simone & Simaria)

Natural de Cajazeiras, na Paraíba, a menina de 15 anos mora atualmente em São José de Piranhas, no mesmo Estado. Começou cantando aos cinco anos por influencia do pai e da tia que cantam e tocam no forró da cidade. Aos 12, passou a se apresentar com a família. Ela toca violão e acordeom. Já participou de dois festivais, vencendo o primeiro deles. No programa, Eduarda empolgou o público com Forró do Xenhenhem, da Elba Ramalho, em sua primeira apresentação, e foi muito elogiada por todos os técnicos. Todos viraram e queriam a menina em seus times, mas quem levou a melhor foi Simone & Simaria. Nas etapas seguintes, a paraibana cantou canções como Baião, música eternizada por Luiz Gonzaga, Isso Aqui Tá Bom Demais, de Dominguinhos. Na semifinal, Eduarda Brasil apresentou Feira de Mangaio, de Sivuca e Glorinha Gadêlha.

Neto Junqueira

(time Claudia Leitte)

Fã de rock e MPB, o garoto de 14 anos mora em Catanduva, no interior de São Paulo. Ele canta desde os cinco anos inspirado pelos pais que são músicos: a mãe canta na igreja, e o pai teve uma banda. Neto toca violão, guitarra, baixo e bateria e é fãs de Bruno Boncini, Joe Satrini e da banda Metallica. A trajetória do menino no programa começou com Use Somebody, do Kings of Leon. Todos viraram as cadeiras, e Claudia Leitte foi escolhida como técnica. Rude, hit da banda Magic, Do seu Lado, de Nando Reis, e Diz Pra Mim, da banda Malta, foram outras faixas apresentadas por Neto no reality.

Talita Cipriano

(time Carlinhos Brown)

A garota de 14 anos tem a música no sangue. Sua mãe, Deise Cipriano, é cantora do grupo Fat Family e passou a levá-la em suas apresentações. Nascida em Sorocaba, no interior de São Paulo, a menina começou a cantar aos cinco anos e mora atualmente na capital paulista. Além de se inspirar na mãe, também gosta de Justin Bieber e Jonathan McReynolds. Faz aulas de teclado e também é amante de esportes – gosta de jogar futebol. Já gravou uma música no disco do Fat Family e se apresentou com Ivete Sangalo no trio da cantora, em 2016. No The Voice Kids, Talita conquistou todos os técnicos com a música Fim de Tarde, hit da banda Fat Family. A guria encantou cantando músicas como Signed, Sealed, Delivered I'm Yours, de Stevie Wonder, Esse Brilho É Meu, de IZA, e Crazy, sucesso do Gnarls Barkley.

Mariah Yohana

(time Carlinhos Brown)

A menina de nove anos, mora em João Pessoa, na Paraíba. O contato dela com a música começou cedo, já que sua mãe a colocava para dormir com o som ligado, por recomendação da pediatra. A garota já estudou violão e, agora, faz aula de canto e sonha em se tornar cantora profissional. Sua primeira música no programa foi com uma performance fofa de É de Chocolate – todas as cadeiras viraram para Mariah. A pegada infantil seguiu nas escolhas musicais de garota: cantou também faixas como Narizinho, de Ivete Sangalo, Depende de Nós, de Ivan Lins, e Uni Duni Tê.