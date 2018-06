Anitta recebeu na noite deste sábado (2), o prêmio de hit do ano com Downtown, parceria dela com o colombiano J Balvin, no MTV Miaw México. A cantora se apresentou com a música vencedora e também com Pardinha, levando dançarinas plus size ao palco.

— Este país me recebeu de braços abertos, e hoje, apenas um ano depois, volto cantando Paradinha e ganhando o prêmio de hit do ano com Downtown — lembrou Anitta em uma publicação no Instagram, referindo-se a sua participação na mesma premiação no ano passado.

— Se vocês soubessem o quanto foi difícil e quanta coisa conspirou contra nessa trajetória, parecia uma voz gritando "desiste" o tempo inteiro, cada vez mais alto — desabafou.

— Tenho total consciência de que isto é só um começo, um primeiro passo diante da longa estrada que meu sonho me traça. Mas, pra mim, é grande demais, é infinito — completou.

