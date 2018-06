Show de Fábio Junior com roda punk? Quase isso. Um vídeo de uma apresentação do cantor no Rio de Janeiro no último sábado (2) mostra que, enquanto o artista cantava o hit "Alma Gêmea", uma pancadaria começou na plateia.

Cerca de cinco pessoas trocaram socos e chutes no mesmo momento em que o resto dos espectadores, embalados pela canção, soltavam a voz e balançavam os braços. O cantor também não interrompeu a performance. O vídeo mostrando a briga viralizou nas redes sociais.

"Uma treta bem louca ao som de Alma Gêmea", escreveu a internauta Agnes Victória, cuja postagem foi compartilhada mais de 1,2 mil vezes no Twitter.

Segundo informações do jornal Extra, uma mulher teria subido na cadeira durante a apresentação e atrapalhou a visão de outros fãs, o que deu início à confusão.

