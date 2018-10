Nada substitui a experiência coletiva de assistir a um filme diante da oponente tela do cinema. Essa é a aposta da Mostra Panorama Cine Arte, que chega a mais uma edição em 2018 com o intuito de propor aguçar o olhar cinematográfico dos amantes da sétima arte.

A estreia acontece nesta quarta-feira (15), com a exibição do chileno "Uma Mulher Fantástica", vencedor do Oscar 2018 como melhor filme estrangeiro. O evento vai ocorrer entre os dias 17 e 28 de outubro, no CineShow, localizado no Beiramar Shopping.

Das animações aos mais alternativos, a mostra traz opções para todas as idades e gostos. Ao todo, serão 22 sessões de cinema — cinco delas dedicadas exclusivamente aos estudantes das escolas municipais, 15 abertas à população e duas reservadas a pessoas que possuam deficiência visual ou auditiva. Algumas delas, inclusive, contarão com bate-papo com convidados.

Confira a programação

Uma Mulher Fantástica - 17 de outubro, a partir das 20h

Sinopse: Marina (Daniela Vega) é uma garçonete transexual que passa boa parte dos seus dias buscando seu sustento. Seu verdadeiro sonho é ser uma cantora de sucesso e, para isso, canta durante a noite em diversos clubes de sua cidade. O problema é que, após a inesperada morte de Orlando (Francisco Reyes), seu namorado e maior companheiro, sua vida dá uma guinada total.

Zama - 18 de outubro, às 20h

Sinopse: No fim do século XVIII, Don Diego de Zama (Daniel Gimenez Cacho) é um oficial da Coroa Espanhola que deseja partir para Buenos Aires. Ele se junta a um grupo de soldados para caçar de um perigoso bandido e explora terras distantes habitadas por índios selvagens.

Você Nunca Esteve Realmente Aqui - 19 de outubro, às 20h

Sinopse: Um homem, veterano de guerra, ganha a vida resgatando mulheres presas em cativeiros trabalhando como escravas sexuais. Após uma missão mal sucedida em um bordel de Manhattan, no entanto, a opinião pública se torna contra ele e uma onda de violência se abate na região.

O Motorista de Táxi - 20 de outubro, às 16h

Sinopse: Em maio de 1980, um taxista de Seul recebe uma proposta de um repórter estrangeiro que consiste em transportá-lo para Gwangju e depois voltar para o local de origem por uma bagatela que cobrirá meses de seu aluguel pedente. No local, o taxista descobre uma realidade que ainda não conhecia: a ditadura militar na Coreia, quando centenas de civis foram massacrados pelo governo.

Nos Vemos no Paraíso - 20 de outubro, às 18h

Sinopse: Em novembro de 1918, alguns dias antes do Armistício de Compiègne, Édouard Péricourt (Nahuel Pérez Biscayart) salva a vida de Albert Maillard (Albert Dupontel). Os soldados franceses não têm nada em comum, a não ser a guerra e o ódio pelo vil Tenente Preadelle (Laurent Lafitte), e são obrigados a se unir para sobreviver – uma firme parceria marcada por farsas e lealdade.

Praça Paris (exclusivo para pessoas com deficiência)

Sinopse: Rio de Janeiro. Camila (Joana de Verona) é uma terapeuta portuguesa que trabalha na UERJ, onde atende Glória (Grace Passô), ascensorista da universidade. Ao longo das sessões Camila se depara com uma realidade bastante violenta, já que Glória foi estuprada pelo próprio pai quando criança e seu irmão, Jonas (Alex Brasil), é um perigoso bandido que está na prisão. Cada vez mais assustada com os relatos que ouve, ela se sente ameaçada ao mesmo tempo em que Glória passa a vê-la como algo essencial em sua vida.

A Raposa Má - 21 de outubro, às 16h

Sinopse: Um grupo de agitados animais está em crise de identidade: a raposa pensa ser um frango, o coelho está certo de que é uma cegonha e o pato passa os dias sonhando em substituir o Papai Noel. O campo nunca esteve tão distante da paz e da tranquilidade que todos almejam quando vão tirar férias por lá.

Deixe a Luz do Sol Entrar - 21 de outubro, às 18h

Sinopse: Artista plástica parisiense, Isabelle (Juliette Binoche) é uma mãe divorciada que está à procura do amor de sua vida na romântica capital da França e passa por poucas e boas entre encontros, casos, transas, brigas e desilusões. Amar e ser amada é complexo.

Em Pedaços - 23 de outubro, às 20h

Sinopse: Após cumprir pena por tráfico de drogas, o turco Nuri Sekerci (Numan Acar) leva uma vida amorosa e tranquila com a esposa Katja Sekerci (Diane Kruger) e o filho Rocco na Alemanha. Certo dia ele e o menino estão no escritório e morrem vítimas de uma explosão criminosa, tragédia que deixa Katja sem chão. Ela batalha na justiça pela punição dos culpados, um casal neonazista, e, insatisfeita com o desenrolar do caso, decide pela vingança com as próprias mãos.

As Boas Maneiras + Bate-papo com convidados - 24 de outubro, às 20h

Sinopse: Ana (Marjorie Estiano) contrata Clara (Isabél Zuaa), uma solitária enfermeira moradora da periferia de São Paulo, para ser babá de seu filho ainda não nascido. Conforme a gravidez vai avançando, Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos e sinistros hábitos noturnos que afetam diretamente Clara.

O Insulto - 25 de outubro, às 20h

Sinopse: Beirute. Toni (Adel Karam) é um cristão libanês que sempre rega as plantas de sua varanda e um dia, acidentalmente, acaba molhando Yasser (Kamel El Basha), um refugiado palestino. Assim começa um intenso desacordo que evolui para julgamento com ampla cobertura midiática e toma dimensão nacional.

Mulheres Divinas - 26 de outubro, às 20h

Sinopse: Suíça, 1971. A jovem dona de casa Nora (Marie Leuenberger) vive com seu marido e seus dois filhos numa pequena aldeia. Até então sua vida era tranquila e não tinha sido afetada com as grandes revoltas sociais e o movimento de 1968, mas, é aí que Nora começa a fazer campanha pelo direito de voto das mulheres.

Praça Paris - 27 de outubro, às 16h

Praça Paris - 27 de outubro, às 16h

Antes Que Tudo Desapareça

Sinopse: Narumi Kase (Masami Nagasawa) está com uma desconfiança enorme e não faz ideia do que fazer. Isso porque seu marido, Shinji Kase (Ryuhei Matsuda), voltou para casa depois de dias desaparecido e, misteriosamente, parece ser outra pessoal, mais gentil e amável. O que ela nem imagina é que, na verdade, o corpo de Shinji foi assumido por um alienígena que veio anunciar uma invasão à Terra.

As Boas Maneiras (exclusivo para pessoas com deficiência)

Sessão com libras, legenda descritiva e audiodescrição.

A Tartaruga Vermelha - 28 de outubro, às 16h

Sinopse: Após sobreviver a um naufrágio, um homem se vê em uma ilha completamente deserta. Lá ele consegue se manter, através da pesca, e tenta construir uma jangada que lhe permita deixar o local. Só que, sempre que ele parte com a embarcação, ela é destruída por um ser misterioso. Logo ele descobre que a causa é uma imensa tartaruga vermelha, com quem manterá uma relação inusitada.

O Orgulho - 28 de outubro, às 18h

Sinopse: Neïla Salah (Camélia Jordana), moradora do subúrbio de Paris, quer ser advogada e desde o primeiro dia de aula na universidade entra em confronto com Pierre Mazard (Daniel Auteuil), veterano professor conhecido por seus ataques de explosão, preconceitos e arrogância. Filmado pelos alunos fazendo comentários extremamente grosseiros e racistas, ele é desafiado a preparar Neïla para vencer um concurso acadêmico de retórica em troca de uma segunda chance de seus superiores. As diferenças são muitas, assim como é enorme a quantidade de ensinamentos que um pode oferecer ao outro – caso consigam se entender.

