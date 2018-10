Casados há cinco meses, o príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, estão esperando o primeiro filho, informou o Palácio de Kensington em comunicado divulgado pelo Twitter nesta segunda-feira (15).

"Suas Altezas Reais, o duque e a duquesa de Sussex, têm o prazer de anunciar que a duquesa de Sussex está esperando um bebê para a primavera (outono no Brasil) de 2019", diz o comunicado do palácio.

Nomeados duque e duquesa de Sussex pela rainha Elizabeht, Harry, 34 anos, e Meghan, 37 anos, disseram "sim" em 19 de maio na capela de St. George, no Castelo de Windsor, em uma cerimônia assistida por milhões de telespectadores ao redor do mundo.

"Suas Altezas Reais apreciam todo o apoio que receberam de pessoas de todo o mundo desde seu casamento em maio e estão encantados de compartilhar a notícia feliz com o público", acrescentou a nota do palácio, responsável pela comunicação de Harry e de seu irmão, o príncipe William.

