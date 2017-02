Capa é o dono da ala esquerda do Avaí

Seis pontos de diferença para o vice-líder no Catarinense, classificado para a segunda fase da Copa do Brasil e sem perder nos últimos seis jogos: um dos atletas mais regulares desta campanha do Avaí é o lateral-esquerdo Capa.

Desde sua contratação, em junho de 2016, o jogador tomou conta da posição e agradou à torcida com atuações de alto nível. Após cumprir suspensão contra o Brusque, o camisa seis está à disposição para o clássico válido pela sétima rodada.

- O clássico por si só já tem uma importância enorme. A rivalidade entre os dois clubes é grande e a derrota nunca será aceita. Precisamos buscar a vitória, pois nosso intuito é a vaga na final e a briga pelo título. Temos um calendário cheio e alcançar este objetivo é importante. É um bom modo de coroar o trabalho que vem sendo feito. Espero poder auxiliar neste retorno com uma atuação intensa e de qualidade, como é a forma que nosso time vem se apresentando - destacou Capa.

Com duas assistências nesta edição do Catarinense, Capa também aprimora suas qualidades defensivas. Aplicado taticamente, o atleta compõe o melhor setor defensivo da competição. Apenas dois gols foram sofridos, numa das principais virtudes do Avaí este ano.

- Nossa defesa está muito consistente. O segredo é a dedicação na marcação, o empenho que todos da linha de trás impõem. Falamos sempre que se não tomarmos gol, vamos marcar nas partidas e sair vitoriosos dos confrontos. O Claudinei (Oliveira, técnico) valoriza muito a linha de quatro compactada e sintonizada. Mas ele sabe da minha qualidade no apoio também, me dá liberdade para chegar na frente, servir os companheiros e ajudar minha equipe. Estou treinando muito forte para que possa fazer bons cruzamentos na quarta-feira - projetou.

Ficha técnica

Edson Carlos Santos Lima Junior (Capa)

Data de nascimento: 07/12/1992

Local: Serrinha/BA

Altura: 171cm

Clube atual: Avaí/SC

Clubes

- Palmeiras/SP (2009-2010)*

- Braga/POR (2011)*

- Marcílio Dias/SC (2011-2012)

- Grêmio Osasco/SP (2013)

- Marcílio Dias/SC (2013)

- Atlético-IB/SC (2014)

- Guarani/SC (2014)

- Atlético-IB/SC (2015)

- Operário Ferroviário/PR (2015)

- Guarani/SC (2016)

* Categorias de base

Títulos

- Campeonato Catarinense – Divisão Especial (2013)

- Campeonato Paulista Sub-20 (2009)

Conquistas pessoais

- Acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro (2016)

- Troféu Top da Bola/SC –2° Melhor lateral-esquerdo do Campeonato Catarinense (2016)

- Troféu Top da Bola/SC – Melhor lateral-esquerdo da Divisão Especial (2014)

- Acesso para a Série A do Campeonato Catarinense (2014)

- Vice-campeão da Copa Santa Catarina (2012)

