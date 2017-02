O técnico Claudinei Oliveira, do Avaí, concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira no Estádio da Ressacada sobre o próximo desafio, encarar o Figueirense, pelo turno do Catarinense 2017. Confira alguns trechos:



Preparação para o clássico

- Está sendo igual a dos outros jogos, pouco intervalo para trabalhar, recuperar os atletas, mais um dia para fazer isso, trabalhar alguma coisa tática, bola parada e encarar o jogo como estamos encarando os outros. Independentemente do adversário a gente tem se doado ao máximo. Entendemos que não precisa motivar mais do que eles já estão motivados e esperamos fazer uma boa partida. Sabemos do apelo que tem esse jogo e esperamos que seja um belo jogo e que as pessoas cheguem e vão embora em segurança. Ter respeito pela vida dos outros, dos dois lado, isso é o mais importante, que as coisas transcorram dentro da normalidade fora de campo e que dentro de campo seja bem jogado.

Primeiro clássico da Capital como treinador

- Já joguei alguns clássicos na minha carreira com treinador e cada um tem suas nuances, suas diferenças. Aqui dá para se apoiar no Marquinhos, Evando Gustavo Santos, Leandro Silva, que estava do outro lado. Conversar com esses atletas, que eles passem essa vivência para os mais jovens. Vou estudar o adversário, procurar montar bem minha equipe. Me motivo para todos os jogos igual, trabalho igual, independentemente do adversário ou do local de jogo.

Confira a entrevista na íntegra, gravada pelo setorista do Avaí, Janniter de Cordes, da CBN Diário:

