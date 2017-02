O Avaí viajou para o Espírito Santo na tarde desta terça-feira, onde enfrenta, nesta quarta-feira, às 19h15min, a Desportiva, pela primeira fase da Copa do Brasil. Entre os relacionados, não estão Luan, Denilson e Marquinhos. Os dois primeiros, vetados pelo departamento médico do clube, já o capitão está sendo poupado para poder estar 100% nos próximos dois compromissos do Leão pelo Campeonato Catarinense, no Estádio da Ressacada. Luan sofreu uma lesão na coxa no empate com o Joinville e Denilson se recupera de uma fratura em um dos dedos da mão.



Para o lugar deles, o técnico Claudinei Oliveira confirmou a manutenção de Junior Dutra no ataque, com a entrada de Caio César no lugar de Marquinhos e de Ferdinando na posição de Luan.

- Mudança maior é a do Caio para o lugar do Marquinhos, pela caracteristica do atleta. Caio é mais de força e o Marquinhos é mais cerebral. Ferdinando e Luan se equivalem, mas esperamos que possa manter essa intensidade do Luan - disse o treinador do Leão.

A tendência é que o Avaí entre em campo com: Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa, Ferdinando, Judson, Caio César, Diego Jardel, Romulo e Júnior Dutra.

- Conversamos com o Marquinhos ontem, achamos por bem pouparmos ele. Isso está dando certo, ele não se lesionou e vamos manter esse cuidado com ele - finalizou Claudinei Oliveira.

Confira os demais relacionados para partida:

Laterais: Leandro Silva, Capa, Gustavo Santos e João Paulo.

Zagueiros: Betão, Alemão e Maurício.

Volantes: Ferdinando, Judson e Lucas de Sá.

Meias: Diego Jardel, Caio César e Marcelinho.

Atacantes: Romulo, Junior Dutra, Toshi e Santarém.

***Com informações do repórter Janniter De Cordes, da CBN Diário.

Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS