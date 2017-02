Festa nos gols e depois do jogo, agora Avaí concentra na Copa do Brasil e tenta se remobilizar para o Estadual Foto: Leo Munhoz / Diário Catarinense

Não basta pular o Carnaval com fantasia de Série A, é preciso deixar Santa Catarina vestida com adereços na cor azul. Assim a folia do Leão foi coroada no sábado de festa do time invicto, com seis vitórias e dois empates no turno, conquistado com antecedência a partir do 3 a 0 aplicado no Barroso, em Itajaí.

O Avaí é o dono da Taça Club Atlético Nacional, está na final do Campeonato Catarinense e mostrou na primeira fase do Estadual que nenhum adversário está a sua altura na largada da temporada.

Mas a comissão técnica e os jogadores, por incrível que pareça, não estão totalmente satisfeitos. O discurso pós-jogo foi de manutenção do foco para tentar conquistar o returno e ser campeão de forma antecipada. Uma espécie de vacina antidesmobilização.

E a preocupação tem sentido: nos últimos 10 campeonatos, desde 2007, o campeão da primeira fase só ratificou a boa largada com o título em duas oportunidades. Em todas as outras oito não terminou o torneio como campeão (veja levantamento abaixo).

A estatística deve ser de conhecimento do técnico avaiano, Claudinei Oliveira, a partir de sua imediata preocupação após a conquista antecipada. Mal comemorou o feito, já dizia aos microfones:

- A meta é conquistar o returno para evitar uma final. Tanto que vou poupar o máximo de jogadores para o duelo com o Inter de Lages, nós viemos de um início de ano desgastante, temos Copa do Brasil pela frente e quero todos recuperados para começar o returno focados e competitivos.

Perguntado se não havia tempo para comemorar, avisou:

- Estamos felizes sim, mas precisamos reverter o histórico de desmobilização que acontece em SC com quem conquista o turno.



CONFIRA A MALDIÇÃO DOS ÚLTIMOS 10 Anos

Times que venceram turno do Campeonato Catarinense e não foram campeões



2007: Criciúma vencer turno (Chapecoense foi campeã)

2009: Criciúma venceu turno (Avaí foi campeão)

2010: JEC venceu turno (Avaí foi campeão)

2011: Figueirense venceu turno (Chapecoense foi campeã)

2012: Figueirense venceu turno (Avaí foi campeão)

2013: Chapecoense venceu turno (Criciúma foi campeão)

2014: Metropolitano venceu turno (Figueirense foi campeão)

2015: Chapecoense venceu turno (Figueirense foi campeão)

Exceções à regra

2008: Figueirense venceu turno e levou o título

2010: Chapecoense venceu turno e levou o título

