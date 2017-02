Avaí e Chapecoense fazem o duelo dos invictos nesta noite, às 20h30min, na Ressacada, pela quarta rodada do turno do Catarinense. Os dois times são os únicos que ainda não perderam no torneio. O Leão é o líder, com nove pontos e três vitórias em três jogos. A Chape segue na cola, na vice-liderança, com sete pontos, duas vitórias e um empate. Detalhes que dão à partida uma cara de decisão.



O Leão da Ilha conta com o retorno do capitão Marquinhos, poupado na vitória sobre o Tubarão, para manter a invencibilidade. Com a entrada do Galego, Júnior Dutra volta ao banco de reservas.

– O Dutra sentiu o desgaste, jogou quase o jogo inteiro e ninguém esperava que ele fosse sair jogando. Romulo segue na equipe, com o Marquinhos voltando. Temos que ter uma coerência – ponderou o técnico Claudinei Oliveira.

Falando em invencibilidade, disso a Chape entende. No turno do Estadual do ano passado, o Verdão terminou sem perder. Em nove jogos, foram sete vitórias e dois empates. Já o Avaí terminou a primeira etapa da competição com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

– O campeonato não é só Avaí e Chapecoense. Temos que jogar como se fosse uma final. Todos os jogos valem três pontos, não tem mais importante ou menos. Então, tem que ganhar dos pequenos e ser eficiente nos clássicos – completou o técnico.

Chape joga favoritismo para o lado avaiano

No lado do Verdão, a partida também é vista como decisão, a primeira do ano, tanto para a diretoria quanto para o técnico Vagner Mancini.

– É um jogo que neste momento vale muito – disse.

O treinador da Chapecoense disse que considera o Avaí favorito por ser a equipe que manteve a base do ano passado, que subiu para a Série A, enquanto a Chape remontou todo o time e começou a trabalhar há um mês.

– O Avaí é o favorito pois joga em casa, vem de um acesso, é um time bem formado e bem dirigido – ressaltou.

Ele até reclamou de algumas cobranças após o empate em casa diante do Almirante Barroso dizendo que está faltando tolerância com a situação da Chapecoense. Mancini espera um jogo em que os dois times vão atacar e que o Avaí não terá predominância todo o tempo. Ele quer aproveitar esses momentos para tentar vencer a partida.

Se vencer, a Chapecoense retoma a liderança. Se perder, fica muito difícil tirar uma desvantagem que iria para cinco pontos.

Para esta partida, Mancini não terá o lateral-direito João Pedro, que sentiu dores musculares. O uruguaio Zeballos será o substituto. O restante do time é o mesmo que enfrentou o Almirante Barroso, inclusive com o goleiro Elias. Mancini disse que pretende evitar mexer muito no time neste momento de formação.

Enquanto o elenco principal da Chape estará em Florianópolis, o sub-23 vai para Minas Gerais, onde o clube pega o Cruzeiro pela Primeira Liga amanhã, às 21h45min, no Mineirão. Este jogo até foi transferido de hoje para amanhã, mas não alivia a situação da Chapecoense.

– É ridículo – afirmou o técnico Vagner Mancini sobre os dois compromissos com menos de 24h entre o término de um jogo e o início do outro.

Em Minas Gerais o Verdão será comandado por Emerson Cris, que foi o técnico do time que ficou entre os oito melhores da Copa SP de Futebol Júnior. O time terá alguns dos destaques na Copinha.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ

Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa, Luan, Judson, Marquinhos, Diego Jardel, Romulo e Denilson

Técnico: Claudinei Oliveira

CHAPECOENSE

Elias; Zeballos (Diego Renan), Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Amaral, Andrei Girotto e Nenén; Osman, Rossi e Wellington Paulista

Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem: Rodrigo D'Alonso Ferreira, auxiliado por Eder Alexandre e Thiago Americano Labes

Horário: 20h30min

Local: Estádio da da Ressacada (Florianópolis)

