Dois gols de Alemão, um dos nomes do jogo que valeu o título

O Avaí coroou, com uma rodada de antecedência, seu turno quase perfeito, com seis vitórias e dois empates. E o triunfo, por 3 a 0, sobre o Barroso, em Itajaí, neste sábado de Carnaval, valeu o título da primeira fase, vaga na final do Campeonato Catarinense e a conquista da Taça Club Atlético Medellín.

E a partida começou com o Barroso perdendo grande chance logo a um minuto. Kozlinski errou saída de bola e Safira quase marcou. O Avaí respondeu aos 6 minutos com Júnior Dutra.

Romulo também fez seu gol no segundo tempo do jogo contra o Barroso Foto: Leo Munhoz / Diário Catarinense

O Barroso respeitou muito o Avaí no primeiro tempo, evitando dar espaços para o Leão. O time avaiano sentiu bastante o campo sintético na primeira etapa, com clara dificuldade em encontrar o tempo de bola.

O primeiro tempo transcorreu com poucos momentos de emoção. O melhor foi uma conclusão de Abner, que encobriu Kozlinski e a bola bateu na trave, aos 38 minutos.

No primeiro tempo, partida foi equilibrada, mas o Avaí mandou na segunda etapa Foto: Leo Munhoz / Diário Catarinense

No segundo tempo, o Barroso ameaçou primeiro, numa conclusão de Safira, a 3 minutos, que obrigou Kozlinski a grande defesa.

Mas a falta de objetividade do time da casa foi o que não faltou ao Leão. Numa cobrança de falta por Diego Jardel, Alemão subiu para cabecear e abrir o placar, aos 7 minutos.

Romulo mostrou que pontaria é com o Avaí. Marcou o segundo gol aproveitando bobeada da zaga, aos 15 minutos.

E a dupla Alemão e Diego Jardel estava espera. Em mais uma cobrança do meia, de bola parada, encontrou o zagueiro avaiano soberano, para marcar o terceiro do Avaí e o seu segundo gol.

FICHA TÉCNICA

BARROSO 0

Buga; Nei, Robenval, Téssio e Adriano Chuva; Van Basty, Fábio Buru, Rodrigo Couto (Carlos Henrique) e Anderson Safira; Abner (Paulista) e Pedro Hulk (Almir Dias). Técnico: Renê Marques

AVAÍ 3

Kozlinski; Leandro Silva (Gustavo Santos), Alemão, Betão e Capa; Renato (Gustavo), Caio Cesar e Diego Jardel (A) (Marcelinho); Denilson, Romulo e Júnior Dutra. Técnico: Claudinei Oliveira

Gol: Segundo tempo, Alemão (A), aos 7 minutos e 22 minutos, e Romulo, aos 15 minutos

Arbitragem: Sandro Meira Ricci, auxiliado por José Larroyd e Carlos Schimidt

