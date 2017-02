Após a vitória do Avaí por 2 a 1 sobre a Desportiva Ferroviária, o técnico Claudinei Oliveira disse estar satisfeito com o desempenho do time em campo na noite de quarta-feira. O comandante destacou a consistência defensiva do Leão, que saiu de campo com dois gols marcados, por Diego Jardel e Romulo, e com a classificação à segunda fase da Copa do Brasil.



- Hoje o volume se deu mais em bolas alçadas na nossa área, contamos com o equilíbrio da nossa dupla de zaga. A gente sofreu um pouquinho, a equipe deles é uma alta, falei na preleção, mas depois que colocamos a bola no chão nos adpatamos ao gramado, mas estou satisfeito - disse o treinador.

Apesar do resultado, Claudinei criticou o que chamou de falta de padronização na Copa do Brasil.

- A partir do momento em que a CBF define que a partida é única, tem que ter uma padronização, a gente vinha jogando em gramados muito bons. A CBF não enviou a bola da competição para a gente. A gente conheceu a bola no dia do jogo, essa bola não tem à disposição para comprar. É jogo único, mas tem que dar igualdade de condições. Um jogo desse tipo, não é só o mando que interfere, tem que tomar cuidado com isso - completou.

O Leão volta a campo no domingo, às 10h, pelo Campeonato Catarinense. O desafio é contra o Brusque, pela sexta rodada da competição. O Avaí é o líder do torneio e o Bruscão é o vice.

