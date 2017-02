Líder do Campeonato Catarinense com 13 pontos, o Avaí volta a campo às 10h deste domingo para encarar o Brusque em busca de mais uma vitória na competição. Recuperado de lesão e de volta aos treinos com o grupo, o zagueiro Gustavo espera que a equipe possa manter o mesmo ritmo para continuar no topo da tabela e cada vez mais perto do título do turno.

- O momento é muito bom para todos, fruto de um trabalho forte que estamos fazendo desde o início da pré-temporada. Agora temos que manter essa intensidade para continuarmos bem nas competições que estamos disputando. A motivação é grande e a confiança só aumenta a cada dia de trabalho - disse o atleta.

Gustavo pode ganhar uma chance entre os titulares do Leão para o jogo do final de semana, vai depender da formação que o técnico Claudinei Oliveira irá escolher. Isso porque o lateral-direito Leandro Silva, que saiu de campo lesionado na partida com a Desportiva, pela Copa do Brasil, em jogo que garantiu o Leão na segunda fase da competição nacional, é dúvida. Sem Leandro, Claudinei pode deslocar Alemão para a lateral, abrindo vaga na zaga.

Outra opção é escalar outro Gustavo, o Gustavo Santos, irmão do meia Marquinhos, para a posição. Aí, seria uma troca simples, e Alemão se manteria na zaga, ao lado de Betão.

