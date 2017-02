Os jogadores do Avaí saíram de campo satisfeitos com o resultado sobre a Desportiva Ferroviária por 2 a 1, pela Copa do Brasil. Resultado que classificou o Leão à segunda fase do torneio nacional. Mas, apesar da empolgação pela partida da noite de quarta-feira, no Espírito Santo, os atletas estão focados no compromisso do final de semana. O Leão pega o Brusque e, caso vença, praticamente encaminha o título do turno do campeonato.

Estamos pensando no Brusque, vamos dar a vida, vai ser um jogo difícil, mas é descansar e focar nessa batalha. Vamos focar no Brusque que vai ser importante para a gente encaminhar o Estadual - disse Gustavo Santos, que entrou no jogo no lugar de Leandro Silva que deixou o campo sentindo dores musculares.

- Vou fazer uma ressonância magnética na quinta-feira para saber se tem lesão muscular ou se foi só um desconforto - completou Leandro Silva, em entrevista à CBN Diário.

Autor de um dos gols da vitória avaiana, o meia Diego Jardel falou sobre o confronto.

- Vitória está de bom tamanho, sentimos um pouco o campo, essa maratona de jogos. Vamos descansar esses guerreiros porque domingo temos mais uma pedreira e esperamos vencer e ter a Ressacada lotada com pelo menso 10 mil nos empurrando - concluiu Jardel.

Leia também:

Avaí despacha a Desportiva Ferroviária e avança na Copa do Brasil



Veja mais notícias sobre o Avaí

Confira a tabela da Copa do Brasil