Autor de dois gols na vitória do Avaí por 3 a 0 sobre o Almirante Barroso, na partida que garantiu o título antecipado do turno do Catarinense para o Leão, Alemão comemorou não só os tentos marcados, mas também a presença dos pais no Estádio Camilo Mussi. Valdir e Nelci deixaram o Rio Grande do Sul para matar a saudade do filho, um dos destaques do time que conquistou o acesso à Série A no ano passado.

- Era o nosso maior sonho ver o Alemão fazer um gol. E foram dois. Estamos felizes e valeu a pena a longa jornada até aqui - disse Valdir.

- Estávamos com saudades dele. Temos outro filho e a alegria de ver todos com sucesso é grande para nós - contou a mãe Nelci.

Atuando como zagueiro, Alemão comemora a parceria de sucesso com o xerifão Betão. A dupla sofreu apenas dois gols no Campeonato Catarinense.

- Isso é fruto de trabalho, de união do grupo, do meu entendimento com os companheiros. Quando todos estão focados com o mesmo objetivo, a força fica maior. Não tenho palavras para descrever este momento - destacou o jogador.

O Leão da Ilha volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30min, pela Copa do Brasil. O time da Capital recebe o Luverdense, na Ressacada, pela segunda fase do torneio nacional. Pelo Estadual, o Avaí joga apenas no domingo, às 18h30min, contra o Inter de Lages, na partida que fecha o turno do campeonato.

