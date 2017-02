A estreia do Avaí na Copa do Brasil está marcada para esta quarta-feira, às 19h15min, em Cariacica, no Espírito Santo. O Leão precisa apenas um empate contra a Desportiva Ferroviária para avançar na competição, que agora tem jogo único nas duas primeiras fases. O lateral-esquerdo João Paulo pediu atenção máxima da equipe neste confronto.



-Por ser jogo único, fora de casa, a partida torna-se ainda mais perigosa. Temos que respeitar a equipe deles, mas precisamos fazer nosso jogo e buscar a vitória. Vamos ter inteligência durante os noventa minutos para sair com a classificação. Esse é o nosso objetivo - pontuou.

Ainda de acordo com o atleta, o objetivo do Avaí é fazer uma grande campanha na segunda maior competição do país.

- Queremos muito fazer uma grande campanha na Copa do Brasil. É uma competição muito difícil, longa e que sempre fica marcada pelo equilíbrio. Todas as partidas são decisivas, mas estamos preparados e motivados - finalizou.

Para o duelo fora de casa, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com Luan, Denilson e Marquinhos. A tendência é que o time titular seja formado por: Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa, Ferdinando, Judson, Caio César, Diego Jardel, Romulo e Júnior Dutra.

Confira os demais relacionados para partida:

Laterais: Leandro Silva, Capa, Gustavo Santos e João Paulo.

Zagueiros: Betão, Alemão e Maurício.

Volantes: Ferdinando, Judson e Lucas de Sá.

Meias: Diego Jardel, Caio César e Marcelinho.

Atacantes: Romulo, Junior Dutra, Toshi e Santarém.

