Avaí e Chapecoense, representantes de Santa Catarina na Série A do Brasileiro, conheceram seus adversários da competição nesta segunda-feira. O time de Florianópolis estreia contra o Vitória, na Ressacada, e depois tem pela frente o São Paulo (no Morumbi), A Chapecoense (na Arena Condá) e o Sport (em casa).



Já o Verdão do Oeste estreia diante do Corinthians, em São Paulo. Depois, a Chape recebe o Palmeiras, na Arena Condá e o Avaí, também em casa.

A rodada inicial da Série A está marcada para o final de semana dos dias 13 e 14 de maio. A primeira rodada completa ainda terá os confrontos:

Fluminense x Santos

Flamengo x Atlético-MG

Palmeiras x Vasco

Cruzeiro x São Paulo

Coritiba x Atlético-GO

Grêmio x Botafogo

Bahia x Atlético-PR

Ponte Preta x Sport

Confira as demais rodadas:

2a rodada

20/21 de maio

Botafogo x Ponte Preta

Vasco x Bahia

Santos x Coritiba

São Paulo x Avaí

Atlético-MG x Fluminense

Atlético-PR x Grêmio

Sport x Cruzeiro

Vitória x Corinthians

Atlético-GO x Flamengo

Chapecoense x Palmeiras

3a rodada

27/28 de maio

Botafogo x Bahia

Vasco x Fluminense

Santos x Cruzeiro

São Paulo x Palmeiras

Atlético-MG x Ponte Preta

Atlético-PR x Flamengo

Sport x Grêmio

Vitória x Coritiba

Atlético-GO x Corinthians

Chapecoense x Avaí



4a rodada

3/4 de junho

Fluminense x Vitória

Flamengo x Botafogo

Palmeiras x Atlético-MG

Corinthians x Santos

Cruzeiro x Chapecoense

Coritiba x Atlético-PR

Grêmio x Vasco

Bahia x Atlético-GO

Ponte Preta x São Paulo

Avaí x Sport

5a rodada

7/8 de junho

Fluminense x Atlético-PR

Vasco x Corinthians

Santos x Botafogo

São Paulo x Vitória

Atlético-MG x Avaí

Coritiba x Palmeiras

Sport x Flamengo

Bahia x Cruzeiro

Atlético-GO x Ponte Preta

Chapecoense x Grêmio

6a rodada

10/11 de junho

Botafogo x Coritiba

Vasco x Sport

Palmeiras x Fluminense

Corinthians x São Paulo

Cruzeiro x Atlético-GO

Atlético-PR x Santos

Grêmio x Bahia

Vitória x Atlético-MG

Ponte Preta x Chapecoense

Avaí x Flamengo

7a rodada

14/15 de junho

Fluminense x Grêmio

Flamengo x Ponte Preta

Santos x Palmeiras

Corinthians x Cruzeiro

Atlético-MG x Atlético-PR

Coritiba x Bahia

Sport x São Paulo

Vitória x Botafogo

Atlético-GO x Avaí

Chapecoense x Vasco

8a rodada

17/18 de junho

Fluminense x Flamengo

Vasco x Avaí

Santos x Ponte Preta

São Paulo x Atlético-MG

Cruzeiro x Grêmio

Coritiba x Corinthians

Sport x Vitória

Bahia x Palmeiras

Atlético-GO x Atlético-PR

Chapecoense x Botafogo

9a rodada

21/22 de junho

Botafogo x Vasco

Flamengo x Chapecoense

Palmeiras x Atlético-GO

Corinthians x Bahia

Atlético-MG x Sport

Atlético-PR x São Paulo

Grêmio x Coritiba

Vitória x Santos

Ponte Preta x Cruzeiro

Avaí x Fluminense

10a rodada

24/25 de junho

Botafogo x Avaí

Vasco x Atlético-GO

Santos x Sport

São Paulo x Fluminense

Cruzeiro x Coritiba

Atlético-PR x Vitória

Grêmio x Corinthians

Bahia x Flamengo

Ponte Preta x Palmeiras

Chapecoense x Atlético-MG

11ª rodada

1/2 de julho

Fluminense x Chapecoense

Flamengo x São Paulo

Palmeiras x Grêmio

Corinthians x Botafogo

Atlético-MG x Cruzeiro

Coritiba x Vasco

Sport x Atlético-PR

Vitória x Bahia

Atlético-GO x Santos

Avaí x Ponte Preta

12ª rodada

8/9 de julho

Botafogo x Atlético-MG

Vasco x Flamengo

Santos x São Paulo

Cruzeiro x Palmeiras

Corinthians x Ponte Preta

Coritiba x Sport

Grêmio x Avaí

Bahia x Fluminense

Atlético-GO x Vitória

Chapecoense x Atlético-PR

13ª rodada

12/13 de julho

Fluminense x Botafogo

Flamengo x Grêmio

Palmeiras x Corinthians

São Paulo x Atlético-GO

Atlético-MG x Santos

Atlético-PR x Cruzeiro

Sport x Chapecoense

Vitória x Vasco

Ponte Preta x Bahia

Avaí x Coritiba

14ª rodada

15/16 de julho

Botafogo x Sport

Vasco x Santos

Palmeiras x Vitória

Corinthians x Atlético-PR

Cruzeiro x Flamengo

Coritiba x Fluminense

Grêmio x Ponte Preta

Bahia x Avaí

Atlético-GO x Atlético-MG

Chapecoense x São Paulo

15ª rodada

19/20 de julho

Fluminense x Cruzeiro

Flamengo x Palmeiras

Santos x Chapecoense

São Paulo x Vasco

Atlético-MG x Bahia

Atlético-PR x Botafogo

Sport x Atlético-GO

Vitória x Grêmio

Ponte Preta x Coritiba

Avaí x Corinthians

16ª rodada

22/23 de julho

Fluminense x Corinthians

Flamengo x Coritiba

Santos x Bahia

São Paulo x Grêmio

Atlético-MG x Vasco

Atlético-PR x Ponte Preta

Sport x Palmeiras

Vitória x Chapecoense

Atlético-GO x Botafogo

Avaí x Cruzeiro

17ª rodada

29/30 de julho

Botafogo x São Paulo

Vasco x Atlético-PR

Palmeiras x Avaí

Corinthians x Flamengo

Cruzeiro x Vitória

Coritiba x Atlético-MG

Grêmio x Santos

Bahia x Sport

Ponte Preta x Fluminense

Chapecoense x Atlético-GO

18ª rodada

2/3 de agosto

Botafogo x Palmeiras

Vasco x Cruzeiro

Santos x Flamengo

São Paulo x Coritiba

Atlético-MG x Corinthians

Atlético-PR x Avaí

Sport x Fluminense

Vitória x Ponte Preta

Atlético-GO x Grêmio

Chapecoense x Bahia

19ª rodada

5/6 de agosto

Fluminense x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Palmeiras x Atlético-PR

Corinthians x Sport

Cruzeiro x Botafogo

Coritiba x Chapecoense

Grêmio x Atlético-MG

Bahia x São Paulo

Ponte Preta x Vasco

Avaí x Santos

