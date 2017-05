Meia Marquinhos esteve no trabalho com bola na tarde desta terça

Depois de passar a borracha na polêmica do pós-jogo da derrota do Avaí para a Chapecoense, por 1 a 0, na Ressacada, Marquinhos foi para o gramado do CFA, anexo à Ressacada. Como atuou menos de um tempo de partida – substituído aos 27 minutos –, o meio-campista se juntou aos atletas que ficaram na suplência ou não foram relacionados para o primeiro duelo da final do Campeonato Catarinense. Além dele, o lateral-esquerdo Capa, expulso no confronto também esteve envolvido na atividade.

Estes fizeram trabalho com bola no CFA. Os atletas que atuaram a maior parte do tempo ante o Verdão do Oeste executaram atividades de recuperação física. Foi o único treinamento da equipe azurra no período da tarde em Florianópolis. De quarta até sexta-feira, os treinos serão no período da manhã, previstos para a Ressacada.

O Avaí tem muito o que fazer por conta da missão difícil no jogo de volta, em Chapecó. O Leão terá de vencer a Chape por dois gols de diferença para poder conquistar o título do Campeonato Catarinense.

— Não tem nada definido, mas temos que fazer o que estamos fazendo. Não fizemos o gol, eles aproveitaram um a mais. Esse nosso time mantém a regularidade. Primeiro vamos pensar em fazer um grande jogo, colocando tudo o que o Claudinei pede. Vamos fazer uma grande partida e tentar tirar a vantagem aos poucos. É difícil reverter, mas se você abre o placar, os complica. Não podemos é tomar um gol. Vamos enfrentar de igual para igual – disse Marquinhos, pouco antes de se juntar aos companheiros no gramado do CFA.

Chapecoense e Avaí duelo às 16h de domingo, na Arena Condá, no último jogo do Estadual de 2017.



Leia mais notícias do Avaí

Acesse as últimas da Chapecoense



Diretor do Avaí minimiza polêmica de Marquinhos Santos: "Já comi toucinho com mais cabelo que isso"

Substituído, Marquinhos reclama: "Se eu pudesse, naquele momento pegava minha família e ia embora"

Claudinei responde a Marquinhos: "Ele sabe onde é a minha sala"

Mascote do Avaí é citado em súmula da final por gesto contra arbitragem

Chapecoense vence o Avaí e leva vantagem para a decisão do Catarinense em Chapecó