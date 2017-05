Teve conversa e se havia alguma turbulência no Avaí, por conta das declarações do capitão Marquinhos, não existe mais. O camisa 10 azurra foi o escolhido pelo clube para falar com os jornalistas na entrevista coletiva. O meia deixou tudo claro. Disse que as declarações depois do revés por 1 a 0 para a Chapecoense, domingo, após primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense, não passou de um desabafo.

Segundo M10, ele estava chateado por ter sido substituído ainda no primeiro tempo, quando o treinador Claudinei Oliveira o escolheu para sair para dar lugar a Maurício e recompor a defesa em virtude da expulsão do lateral-esquerdo Capa, aos 17 minutos do jogo na Ressacada. Nesta terça, na reapresentação dos jogadores, comandante e comandado conversaram. O teor da conversa foi relatado, minutos depois, na entrevista coletiva.

- Eu conversei com ele, acabei de falar, trocamos ideia. Ele me expôs o ponto de vista dele, eu falei o meu, e está resolvido. Nunca tivemos problema, ele é um cara leal, eu também sou. Foi um desabafo, todo mundo ficou surpreso por eu ter saído. Eu me preparei a semana, e fiquei chateado, era meu direito também. Mas tanto que fiquei no banco e mesmo de fora tentei passar algo positivo. Resolvemos isso. Os dois fazem parte de um grupo vencedor – disse o camisa 10 do Leão.

Marquinhos demonstrou ter entendido a opção de Claudinei Oliveira e também algum arrependimento pelo que disse ao final da partida, claramente incomodado por ter deixado o campo de jogo. O episódio, em nada muda a relação dele com o grupo e o sentimento do conjunto de atletas do Avaí. Foi o que garantiu.

- Esse grupo é unido. Independentemente dos resultados, esse grupo tem o pensamento de vencer, de ajudar. Foi uma situação minha e do Claudinei, os dois conversaram e, como subordinado, eu tenho que acatar. Agora conversamos, ele sempre foi fiel e eu o respeito, sabia que teria essa conversa. Assim como ele deve falar com o João Paulo para explicar a situação. Nunca tive problema com nenhum treinador, vou ter com um cara que monta o esquema pra eu jogar? Foi uma pancada forte, porque eu queria ajudar. Conversamos e resolvemos. Agora vamos trabalhar – comentou, instantes antes de ir para o trabalho de recuperação física com os demais atletas na Ressacada.

O Avaí se prepara até sexta-feira, quando viaja para Chapecó. No Oeste do Estado, às 16h de domingo, o Leão busca vencer por dois gols de diferença para ser campeão catarinense em cima da Chapecoense, em plena Arena Condá.

