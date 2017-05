Não há o que esconder. Então, nem seria preciso criar dúvida. A escalação do Avaí está confirmada para o segundo jogo das finais do Campeonato Catarinense. Se na semana passada, antes do primeiro encontro, o treinador Claudinei Oliveira tentou causar dúvida quanto ao aproveitamento do atacante Denilson, desta vez deixou claro e explicitado que o lateral-esquerdo João Paulo será o titular, devido à suspensão de Capa, expulso no revés por 1 a 0, na Ressacada.

O treinador utilizou o lateral no trabalho tático, na manhã desta sexta-feira. Foi o último treinamento antes da viagem para Chapecó, marcada para o começo da tarde. Claudinei Oliveira, na entrevista coletiva concedida antes do treinamento, informou que João Paulo é o escolhido para a função.

— O João é o reserva imediata do Capa. Tecnicamente é muito bom. O Capa tem o ritmo de mais velocidade. Talvez tenhamos um cruzamento mais qualificado e pode ser um fator positivo. O João da intermediária acha o companheiro. Ele está merecendo jogar. Toda foto de time campeão tem um jogador que não aparece. Esperamos que tenha uma janelinha para o Capa e possamos ter a foto do título – disse Claudinei.

Após o aquecimento atrás de uma das traves, os jogadores titulares se juntaram próximo ao círculo central para que o comandante passasse instruções. Além de Claudinei, estiveram agrupados: Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Luan e Marquinhos; Romulo, Junior Dutra e Denilson. O coletivo serviu para que esta escalação trabalhasse jogadas de ataque desde o setor defensivo. O treinador ficou atento ao desenrolar da jogada e também aos arremates. No time de baixo, o meia Diego Jardel se destacou nas batidas de faltas laterais.

Terminado o treinamento, os atletas almoçam no refeitório da Ressacada. O embarque para Chapecó está previsto para as 13h40min. O Avaí ainda faz o trabalho apronto em solo chapecoense, no sábado de manhã. No dia seguinte, às 16h e na Arena Condá, o Leão tenta vencer por dois gols de diferença para conquistar o título do Campeonato Catarinense.



