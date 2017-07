O Avaí vai enfrentar o Corinthians em duelo às 21h desta quarta-feira. O jogo na Ressacada opõe o 17º colocado contra o líder do Campeonato Brasileiro. A diferença de posição – e de 23 pontos – não assusta os mandantes. Até porque o melhores resultados do Leão no torneio foram contra times que estavam no G-4 ou por entrarem na zona de classificação direta à Libertadores. O zagueiro Betão tem as partidas contra o Botafogo e Grêmio na lembrança antes do embate com o Timão.

— O Corinthians é uma grande equipe, posso dizer que a melhor time do campeonato, talvez não melhor elenco. É uma partida muito difícil, que requer muita concentração, um jogo de detalhes e que temos de estar preparados. Mas nossas melhores partidas foram contra times em ascensão. Será mais uma batalha muito forte — destacou o defensor, em entrevista coletiva no dia que antecede o confronto pela 15ª rodada do Brasileirão.

Os jogos vencidos sobre Botafogo e Grêmios, ambos fora de casa e com o placar de 2 a 0, viram diretriz para o Leão encarar o líder do Campeonato Brasileiro. Nestes confrontos, o Avaí teve sólida postura defensiva e aproveitou bem as poucas no ataque. Algo parecido com a postura prevista para a noite desta quarta, e também que levou o Timão ao primeiro lugar.

—Nossas partidas no campeonato deveriam ser assim, nesta intensidade. Na Ressacada, a torcida quer um time que busca mais o ataque. Mas já mostramos que não é nossa cara. Já mostramos nossas condições, de jogar no contra-ataque e, alguém pode até discordar: o Corinthians também tem essa característica, mas com mais eficácia. As características são semelhantes.

