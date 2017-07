O Avaí segurou bem o líder do Campeonato Brasileiro, botou bola na trave e esteve perto de conquistar a vitória na Ressacada. O empate em 0 a 0 com o Corinthians deixou nos torcedores e jogadores do Leão o sentimento de que o resultado poderia ser melhor. Porém, o atacante Junior Dutra não deixou o campo cabisbaixo. Longe disso. Estava satisfeito com a postura da equipe azurra.

— Acho que é sempre bom estar pontuando. Em casa queremos vencer, mas jogamos de igual para igual. Mostramos nessa força e vamos lutar assim até o final. Vamos jogar sempre com luta contra todos os clubes, é importante – disse o jogador, na saída de campo.

O meia Marquinhos, que entrou no decorrer do segundo tempo, demonstrou estar mais satisfeito com o ponto. O camisa 10 celebra o empate pela bom desempenho em campo e contra o time a ser batido no Brasileirão.

— Esse é o jeito do Avaí jogar. Fizemos outros jogos assim e o resultado positivo não veio. Jogamos com a nossa cara. Repetimos um bom jogo, fizemos boa partida. Hoje ganhamos um ponto e não perdemos dois. Não podemos lamentar. Foi ponto ganho. Enfrentamos o líder – valorizou, também em entrevista à Rádio CBN Diário.

Um dos destaques do time, o goleiro Douglas fez boas defesas. Ao deixar o gramado, salientou o ponto conquistado dentro de casa.

— O ponto é sempre importante. Estou feliz pelo nosso desempenho, que foi muito bom. Criamos chances, chegamos próximo do gol e paramos em uma grande equipe. Vamos ver se no domingo saímos da zona de rebaixamento — disse.



O próximo jogo do Avaí é no domingo, às 16h. Novamente na Ressacada, o Leão recebe o Cruzeiro.



