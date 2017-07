O Avaí anunciou a contratação de Maurinho como reforço ao plantel que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador de 27 anos é conhecido no futebol catarinense. Ele defendeu o Metropolitano e também o Criciúma. O acordo foi anunciado pelo Leão na tarde desta terça-feira, pelo Twitter.

Gaúcho de Canoas, o atleta passou pela base do Internacional e apareceu no futebol de Santa Catarina no Metropolitano, clube que defendeu em 2013 e 2014, ano em que se transferiu ao Criciúma, para formar o plantel que disputou a Série A.

No ano passado foi ao futebol da Coreia do Sul. No continente asiático defendeu o Jeonnam Dragons e o FC Seoul, que deixou nesta temporada. No Leão, Maurinho se junta aos outros nove atacantes no elenco. Vai disputar a posição em que têm atuado Romulo e Willians Santana.