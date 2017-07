O Avaí emprestou Vinícius Pacheco ao Fortaleza. O atleta de 31 anos tem sido pouco utilizado pelo técnico Claudinei Oliveira nesta temporada. Desta forma, a diretoria azurra preferiu por ceder o meia-atacante para a equipe que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

Vinícius Pacheco chegou ao Avaí ao final dos estaduais do ano passado, após defender o Volta Redonda. Fez apenas três partidas e sofreu com uma grave lesão no joelho direito, passou por cirurgia e só voltou a atuar no primeiro semestre deste ano. Ele participou de nove partidas do Catarinense e chegou a entrar no decorrer de dois duelos do Leão no Campeonato Brasileiro.



